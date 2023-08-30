بعد الانضمام لـ بريكس.. رجال الأعمال: قرارات الرئيس تُمهد لجذب مزيد من الاستثمارات

أشاد رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي في جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مجد الدين المنزلاوي ، بتوجيهات الرئيس السيسي لتدعيم وتشجيع الاستثمار الصناعي وتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب .

وأضاف “المنزلاوي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن قرار الرئيس يأتي ضمن توجه الدولة لدعم توطين الصناعة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة، من خلال حزمة حوافز تشجيعية منها منح إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للصناعات الاستراتيجية والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافه المشروعات الصناعية



قرارات السيسي استكمالاً لـ"رؤية مصر 2030" لتوطين الصناعية

ونوه رئيس لجنة الصناعية في جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن هذه القرارات جاءت لتحفيز القطاع الصناعي وتمهيد الطريق لجذب استثمارات جديده خاصه وان مصر انضمت رسميا لمجموعة البريكس وهي فرصه جيده لجذب الاستثمارات من دول البريكس وانشاء مناطق صناعية بقناه السويس وغيرها في المدن العمرانية الجديدة .

زيادة الصادرات وتخفيف الاعباء المالية

وأضاف أن الحزمة التي أقرها الرئيس السيسي تمثل فارق كبير في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري علي الساحة الدولية وخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي ، مؤكداً أن الحوافز الضريبية أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري.



قرارات الرئيس تؤكد عودة الاستثمارات والحصلية الدولارية

وأشار رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين ، إلي أن قرارات الرئيس السيسي تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة التصدير بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، والحفاظ على العمالة والوظائف التي توفرها وفي المقابل يتم التأكد من عودة حصيلتها الدولارية للدولة من خلال مشروعات التحول الرقمي والربط الالكتروني بين وزارة المالية والجمارك والموانئ والجهات المعنية بالتصدير.