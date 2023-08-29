الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 525 طن مخلفات وتراكمات بقطع أراضي بحدائق الأهرام

رفع تراكمات وقمامة
رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام

أعلنت محافظة الجيزة رفع 525 طن تراكمات ومخلفات بقطع الأراضي بحدائق الأهرام. 

ونفذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم حملات موسعة لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام.

525 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات التي أسفرت عن رفع 525 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي ٢١٢ن ، ٥٢٥ز  ٢٤١ن ، ٢٥١ن ، ٢١٢ح وشوارع الثروة المعدنية والضغط العالي وذلك من خلال حوالي 40 نقلة بسيارات ومعدات هيئة النظافة استكمالاً لحملات النظافة اليومية التى تستهدف قطاع هضبة الاهرام لرفع كفاءة منظومة النظافة بها. 

محافظ الجيزة يشدد على رصد حالة النظافة يومياً بهضبة الأهرام

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رصد حالة النظافة يومياً بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

حملات على مدار اليوم لمواجهة المخالفات

كما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قطاع هضبة الأهرام بشن حملات علي مدار اليوم لمواجهة كافه المخالفات والتعديات علي الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع مشدداً على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والتعامل الفوري حيالها.

وتأتي اعمال رفع التراكمات من الأراضي تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن شكاوي المواطنين.

وتقوم محافظة الجيزة في الوقت الحالي بتوجيه رؤساء المدن والاحياء والمراكز بمتابعة حالات الأراضي الفضاء والعمل على رفع كافة التراكمات مع رفع تقرير مفصل لما يقوم به رؤساء المدن والمراكز ورؤساء الأحياء حول الأراضي الفضاء بالمحافظة 

رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام
رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام
رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام
رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام
رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام
رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام
رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام
رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام
رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام
رفع تراكمات وقمامة من الأراضي الفضاء بحدائق الاهرام
تراكمات حدائق الأهرام محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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