طبيب: مبادرة "100 يوم صحة" تُقدّم خدمات متنوعة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن مبادرة 100 يوم صحة، تقدم الخدمات المتنوعة من تثقيف وتوعية وإرشاد وتطعيمات وتشخيص وجراحات وغيرها.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الثلاثاء، أن مبادرة 100 يوم صحة تمكنت من تكثيف كافة المبادرات الصحية السابقة، وتقوم بتقديم الخدمات لكافة الفئات العمرية، مؤكدًا أهمية تقديم الحملة بعض الخدمات الوقائية والنصائح الطبية.

ولفت إلى أن المشاكل الطبية حينما يتم التعامل معها بشكل متأخر تتسبب في مضاعفات، إنما التوعيات التي تقدمها الحملة تجعل المرضى يتوقعون المرض قبل حدوثه مما يؤدى إلى الوقاية منه أو عدم حدوث مضاعفات.

أستاذ باطنة يطالب السيدات بالفحص الدورى ضمن 100 يوم صحة

ووجه رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا نصيحة عاجلة للسيدات، بضرورة الفحص الدوري على أنفسهن، خاصة أن الأمر أصبح متاحا بشكل مجاني من خلال مبادرة 100 يوم صحة، متابعا "أي سيدة تشعر بأن لديها مشكلة في الثدي يجب أن تذهب للكشف فورا خاصة الحوامل يمكنها أن تحصل على خدمات إرشادية وعلاجية ومتابعات.