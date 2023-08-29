الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طبيب: مبادرة "100 يوم صحة" تُقدّم خدمات متنوعة

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن مبادرة 100 يوم صحة، تقدم الخدمات المتنوعة من تثقيف وتوعية وإرشاد وتطعيمات وتشخيص وجراحات وغيرها.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الثلاثاء، أن مبادرة 100 يوم صحة تمكنت من تكثيف كافة المبادرات الصحية السابقة، وتقوم بتقديم الخدمات لكافة الفئات العمرية، مؤكدًا أهمية تقديم الحملة بعض الخدمات الوقائية والنصائح الطبية.

ولفت إلى أن المشاكل الطبية حينما يتم التعامل معها بشكل متأخر تتسبب في مضاعفات، إنما التوعيات التي تقدمها الحملة تجعل المرضى يتوقعون المرض قبل حدوثه مما يؤدى إلى الوقاية منه أو عدم حدوث مضاعفات.

أستاذ باطنة يطالب السيدات بالفحص الدورى ضمن 100 يوم صحة

ووجه رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا نصيحة عاجلة للسيدات، بضرورة الفحص الدوري على أنفسهن، خاصة أن الأمر أصبح متاحا بشكل مجاني من خلال مبادرة 100 يوم صحة، متابعا "أي سيدة تشعر بأن لديها مشكلة في الثدي يجب أن تذهب للكشف فورا خاصة الحوامل يمكنها أن تحصل على خدمات إرشادية وعلاجية ومتابعات.

الدكتور أشرف عقبة مبادة 100 يوم صحة السيدات إجراء جراحات مبادرات صحية الصحة الجراحات الصعبة

الأكثر قراءة

الفيديو الأول لاستقبال الرئيس السيسى لـ"البرهان" فى العلمين

وفاة الناقدة المسرحية الشابة رنا أبوالعلا.. وصلاة الجنازة فى مسجد الشرطة بصلاح سالم

"فى صفقة تغيير دولارات".. 8 يسرقون ملايين جنيه من تاجر فى أكتوبر

أخبار الظهيرة| "التأمينات" تبدأ صرف معاشات سبتمبر الخميس وإيهاب الشيحى مشرفًا على "قصر العينى الفرنساوى"

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟