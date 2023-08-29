"فى صفقة تغيير دولارات".. 8 يسرقون ملايين جنيه من تاجر فى أكتوبر

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر بالإكراه، بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين استدرجوا المجني عليه، لتبديل النقود من فئة الدولار إلى الجنيه المصري، وانتحلوا صفة رجال شرطة، واعتدوا عليه، واستولوا على المبلغ المالي.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من تاجر اتهم فيه عددا من الأشخاص بسرقة مليون جنيه منه، بالإكراه، وذكر أنهم استدرجوه بعد إيهامه بقدرتهم على استبدال المبلغ إلى فئة الدولار.

التشكيل العصابي انتحل صفة ضباط شرطة

وتابع البلاغ أنه فور وصوله فوجئ بهم يدعون أنهم رجال شرطة، واحتجزوه داخل سيارة، واعتدوا عليه بالضرب، ثم استولوا على النقود وفروا هاربين.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة 8 عاطلين، وبإعداد عدة أكمنة، تمكنوا من القبض عليهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.