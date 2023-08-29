الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة الأركان المشتركة اليابانية يُحذّر من خطر يُهدد بلاده

رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان المشتركة اليابانية

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اليابانية : لا نستطيع الحفاظ على أمننا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الناشئة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني، الفريق أول كوجي يامازاكي، في تصريحاته، إلى أنه يجب تعزيز قدرات قوات الدفاع الذاتي من خلال التنسيق مع الحلفاء والقطاع الخاص.

هذا وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن نائب وزير الخارجية ماساتاكا أوكانو، استدعى السفير الصيني؛ بسبب العدد الكبير من المكالمات الهاتفية المزعجة التي تأتي من الصين بخصوص تصريف مياه فوكوشيما المشعة المعالجة.

ودعت اليابان الصين إلى ضمان أمن المقيمين اليابانيين فيها، بعد موجة من المضايقات الهاتفية التي استهدفت الشركات اليابانية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، إن المكاتب والشركات اليابانية "تلقت وابلًا من الاتصالات الهاتفية، لا سيما من الصين، للشكوى من تصريف المياه"، موضحة أنها "طلبت من السفارة الصينية في اليابان دعوة المواطنين في الصين إلى التزام الهدوء".

وحثت الوزارة اليابانية الحكومة الصينية على "اتخاذ الإجراء المناسب، ودعوة الناس إلى الرد بهدوء"، واصفة المكالمات بـ"المؤسفة والمثيرة للقلق".

رئيس هيئة الأركان المشتركة اليابانية اليابان الدفاع الذاتي الياباني

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