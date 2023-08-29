انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مزرعة موالح بالهرم لوجود شبهة جنائية

أمرت نيابة الهرم بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مزرعة موالح، للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ونجحت قوات الحماية المدنية، أمس الإثنين، فى السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة موالح بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل مزرعة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

أساليب مكافحة الحرائق

هناك أساليب مختلفة لمكافحة الحرائق، منها استخدام معدات إطفاء الحريق اليدوية المتنقلة، والتي تعتبر طريقة من طرق "المكافحة الأولية" التي تستعمل لمكافحة الحريق في أول مراحله من قبل الأشخاص العاديين المتواجدين في المبنى.

ويجب أن تكون المطفأة اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية ومعتمدة من الجهات المختصة، وتعد مطفأة البودرة الجافة أفضل المطفآت المستخدمة لإطفاء الحرائق لكونها لا تسبب أضرارا مادية ومعنوية من جراء استخدامها.