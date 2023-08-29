الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة لـ "الشاهد": الإخوان هم من خطفوا الجنود المصريين فى سيناء

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عملية خطف الجنود تدل على الارتباط الوثيق بين جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية في سيناء.

وأضاف العميد خالد عكاشة، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه أصبح يوجد أزمة ارهاب في شمال  سيناء، وكان أحد عملياته، هو عملية خطف الجنود، حيث أن مجموعة من الجنود وهم نازلين إلى إجازتهم تم خطفهم، ومن ثم بدأوا في طلب فدية من الأجهزة ومن أهاليهم، واستمرت عمليات الخطف عدد من الأيام، حتى كشفت طبيعة سيناء المفتوحة باعتبارها بلد لا تختبيء بها الأسرار ، أن منفذي عملية الاختطاف هم من كانوا متواجدين في حزب الحرية والعدالة الأسبوع الماضي وقبل الماضي.

وأشار إلى أنه فى القاهرة كان محمد مرسي قد خرج يناشد بسلامة الخاطفين والمخطوفين، لافتا إلى أن الأمن والقوات المسلحة اتخذت قرار صارم بضرورة تحرير هؤلاء والقبض على الخاطفين، ومن هنا تم الكشف عن جانب آخر من مساحة التعاون بظهور  مستشاري الرئيس محمد مرسي وهما أسعد شيخة وعماد عبدالغفور ، بسيارات الرئاسة الرسمية ، يأتون إلى شمال سيناء في محاولة للوساطة عندما اكتشفوا أن الجيش والشرطة دخل يحرر ومتخذ الأمر بجدية كاملة، وهناك قوات متواجدة وتحريات تتخذ وخطط تنفذ ومناطق تحاصر يشتبه فيها.

وأوضح أنه كان على الجانب الآخر ملاحقة ومحاولة سباق الجيش والشرطة بإجراء عملية وساطة؛ لأن عملية الخطف كان سببها خلاف ما بين التنظيمات الإرهابية وخيرت الشاطر، وبالتالي تم الخطف لإحراج الرئيس المصري في هذا التوقيت, لتنفيذ طلباتهم.

برنامج الشاهد حزب الحرية والعدالة خطف الجنود خيرت الشاطر محمد مرسي

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