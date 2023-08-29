الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير دولى يرشح متحف الأقصر ضمن أفضل متاحف فى العالم تقدم تجارب فريدة

متحف الأقصر
متحف الأقصر

رشح تقرير دولي متحف الأقصر، ضمن أفضل متاحف في العالم تقدم تجارب فريدة وغامرة، موقع "ترافل نوار" الدولي المتخصص في السفر والسياحة.

وقال التقرير الدولي يضم المتحف عناصر من مقبرة الملك توت عنخ آمون من الأسرة الثامنة عشرة، و26 تمثالاً من المملكة الحديثة ومومياوات ملكية لأحمس الأول ورمسيس الأول.

ويعرض الجدار المعاد بناؤه من معبد أخناتون في الكرنك الفن والمباني الأفريقية القديمة، تتضمن المجموعة شخصية مزدوجة لأمنحتب الثالث والإله التمساح سوبك، من بين قطع أخرى مثيرة للإعجاب، كما يضم الملحق الجديد للمتحف أيضًا مركزًا سياحيًا.

ولفت الموقع في تقريره إلى أن مدينة الأقصر تمتلك بعض أشهر المتاحف في الهواء الطلق في العالم، مثل معبد الأقصر ومعبد الكرنك، ووادي الملكات ووادي الملوك، فضلا عن العديد من المقابر الملكية الفراعنة العظام، مضيفا: "مصر لديها الكثير من الأشياء المذهلة لتقديمها بخلاف الأهرامات والأقصر تحتل نصيبا كبيرا من هذه الأشياء".

وتابع: "مع وجود هذه الأطلال المحفوظة جيدًا والمعابد المصرية الضخمة التي يمكن للزوار المشي بين جدرانها واعمدتها وجدارياتها، هل يمكن للمرء أن يتسائل عما إذا كانت الأقصر كمدينة كاملة لا يمكن اعتبارها متحفًا في الهواء الطلق؟!"

وأشار الموقع الكندي إلى أن متاحف الهواء الطلق تعد مصدرا خاصا للجذب السياحي، كونها أماكن فريدة من نوعها تحتفظ بالتاريخ والعلوم والفن والثقافة. 

وتعرف الأقصر، عاصمة مصر القديمة، بأنها "أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم"، لما بها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة من مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك، الى مناظر الغروب الرائعة في مجمعات المعابد المهيبة للكرنك، كما تشتهر بكونها أحد أهم المدن السياحية والآثرية على مستوى العالم.

متحف الأقصر توت عنخ آمون مقبرة الملك توت عنخ آمون مدينة الأقصر معبد الكرنك

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