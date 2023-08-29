الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إطلاق نسخة جديدة من تطبيق "شات جي بي تي" للشركات ورواد الأعمال

شات جي بي تي
شات جي بي تي

أعلن موقع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن شركة "اوبن اي اي" الرائدة للذكاء الاصطناعي تعلن عن إطلاق نسخة جديدة من تطبيق "شات جي بي تي" للشركات ورواد الأعمال، ويعد الأكبر منذ إطلاق "شات جي بي تي".

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن "شات جي بي تي إنتربرايس" يوفر المزيد من الأمان والخصوصية والوصول بسرعة أعلى إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقال التقرير إنه عندما أصدرت شركة "أوبن أي آي" روبوت الدردشة "شات جي بي تي" الذي يركز في المستهلك العادي في نوفمبر الماضي، أطلقت العنان للاستخدام المحموم للذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءًا من الكتابة وحتى البرمجة، ووصلت إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في يناير الماضي.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز  أن العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة استخدموا "شات جي بي تي" للمساعدة في المهام المتعلقة بالعمل، مع أن أصحاب العمل لا يشجعونهم على ذلك.

وقالت "أوبن أي آي" إن مشتركي "شات جي بي تي إنتربرايس" لا يحتاجون إلى الاشتراك في منصة "أزور"، ولقد قدمت شركتا أوبن أي آي ومايكروسوفت خدمات متداخلة من قبل، ومن غير الواضح مدى تنافس الشركتين على العملاء.

هذا، ويُعتقد أن الإعلان عن "شات جي بي تي إنتربرايس"، الذي أصبح متاحًا للشركات اعتبارًا من اليوم، يُعدّ الأكبر منذ إطلاق شات جي بي تي، في نوفمبر الماضي.

وصرح براد لايت كاب مدير العمليات بالشركة للشبكة الأمريكية، بأن الشركة بدأت تطوير شات جي بي تي إنتربرايس، منذ اقل من عام، وقد حصلت على مساعدة من أكثر من 20 شركة من مختلف الأحجام والصناعات.

ويتضمن شات جي بي تي إنتربرايس، إمكانية الوصول إلى "جي بي تي-4" بدون حدود للاستخدام، وأداء أسرع بما يصل إلى مرتين من الإصدارات السابقة، وأرصدة لواجهة برمجة التطبيقات.

سي إن بي سي اوبن اي اي شات جي بي تي إنتربرايس أزور

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