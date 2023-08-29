استطلاع: ثلاثة أرباع الأمريكيين يرون بايدن غير مناسب لولاية ثانية بسبب عمره وصحته

اظهر استطلاع حديث لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يرون أن عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وصحته العقلية يجعلاه غير مناسب للفوز بولاية رئاسية ثانية، وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص قالوا في الاستطلاع إن بايدن البالغ من العمر 80 عامًا كان "كبيرًا في السن" و"مرتبكًا"، فإن عددًا مماثلًا رأى منافسه المحتمل، دونالد ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، أنه "فاسد" و"غير أمين".

وقال الاستطلاع الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للشؤون العامة، إن 77% من الأمريكيين – 89% من الجمهوريين و69% من الديمقراطيين – يعتقدون أن العمر سيكون مشكلة إذا فاز بايدن بالبيت الأبيض مرة أخرى، وقال عدد أقل بكثير إن عمر ترامب سيشكل مشكلة: 51%، مع قلق 29% فقط من الجمهوريين.

وتخطى ترامب المناظرة الجمهورية الأولى الأسبوع الماضي، وأظهر الاستطلاع أن تقدمه في الانتخابات التمهيدية لم يتراجع إلا قليلا بعد ذلك.

وأظهر الاستطلاع أن ترامب حصل على دعم بنسبة 50%، بانخفاض ست نقاط عن استطلاع ما قبل المناظرة، وجاء رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه لم يقدم أداء قويا في ميلووكي، في المركز الثاني بتقدم نقطتين إلى 12%.

وانخفضت نسبة المستثمر فيفيك راماسوامي، الذي ظهر مؤخرا بعرض مناظرة غاضب، نقطة واحدة إلى 9%، وارتفعت شعبية نيكي هيلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة السابقة التي واجهت راماسوامي، بنسبة خمسة إلى 7%.

ويواجه ترامب 14 تهمة جنائية أكثر مما يواجهه منذ سنوات، لكن تلك التهم الـ 91 بموجب أربع لوائح اتهام، والمشاكل القانونية الأخرى بما في ذلك الحكم عليه كمغتصب، لم تؤثر على شعبيته لدى الجمهوريين أو تعرضه لهجمات كبيرة من منافسيه الرئيسيين.