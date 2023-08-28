الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التموين" تكشف سبب خروج الأرز من المنظومة التموينية

الأرز
الأرز

 كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تفاصيل قرار إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين، مؤكدًا أن حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن 50 جنيهًا، وأولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة.

حقيقة إلغاء صرف الأرز على بطاقة التموين 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدم صرف الأرز على البطاقة التموينية ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق، مؤكدًا أن إنتاج مصر من الأرز يغطي احتياجنا ولدينا فائض أيضًا، علاوة على أن المعروض من الأرز في السوق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت، منوها أن الأرز خارج من المنظومة بعد رفع قيمة السلع داخل الدعم. 

وأكد أن حصاد الموسم الجديد بدأ اليوم، وتم استلام أول دفعة من الأرز الجديد اليوم، مما سيجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة، والمواطن له الحق في اختيار أي سلع وشرائها من البطاقة كما يشاء، خاصة أن هناك 70 مليون مواطن على بطاقة التموين. 

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انخفاض أسعار الأرز

وتابع أن سعر الأرز بدأ في النزول بعد وفرته، والأسعار تبدأ من 15 لـ22 جنيهًا حسب الجودة والتعبئة، وهناك مقترح بزيادة 10 جنيهات على البطاقة لزيادة مشتريات الفرد من السلع. 

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