بعد منع الوزير صرف الأرز ببطاقة التموين .."موسى" يطالب بإعادة النظر بالقرار

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم إضافة الأرز على بطاقة التموين للمواطنين، مطالبًا بإعادة النظر بالقرار خاصة أن الشعب المصري يعتمد على الأرز بشكل أساسي.

وأضاف خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لاتواجه أزمة في إنتاج الأرز ولدينا فائض في الإنتاج، موجهًا عدة أسئلة لوزير التموين بشأن منع إضافة الأرز على بطاقة التموين، قائلًا: "لو أسرة مكونة من 4 أفراد، إذا لها 200 جنيه سلع تموينية، ويجب ترك مساحة للأسرة لشراء ما تختاره، يا رب تشتري بيهم سمن أو زيت أو أرز".

وتابع، أن المساحة المنزرعة بالأرز أكثر من 1.6 مليون فدان أرز، وفقا لتصريحات وزير التموين، وهي أكبر من الاستهلاك المحلي، ومنع إضافة الأرز على بطاقة التموين يطرح تساؤلات عدة نريد الحصول على إجابتها.

مصر منعت تصدير الأرز لأنه من السلع الاستراتيجية

وأكد أن مصر منعت تصدير الأرز لأنه من السلع الاستراتيجية، ومنع إضافة الأرز على بطاقة التموين لا يخدم المواطن، وشرائه من المجمعات الاستهلاكية بـ22 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا ببطاقة التموين لا يخدم المواطن، مشيرًا إلى أن دعم السلع والخبز 127 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وأنه يجب إعادة النظر مرة أخرى في قرار رفع الأرز من بطاقة التموين.