الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"ودوني البحر".. ما هو أثر السفر على الصحة العقلية والنفسية؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد السفر من الأنشطة التي تتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وإلى جانب استكشاف الثقافات والمناظر الطبيعية الجميلة، أصبح من الواضح تأثير السفر على صحة وعافية الأفراد، وخاصة الصحة العقلية. 

كما أن الغوص في تجارب ومغامرات جديدة يساهم في تحسين الحالة العقلية والعاطفية للمسافرين، ففي هذا التقرير يوضح الخبراء بموقع "lee health" ،  فوائد السفر في تحسين الصحة العقلية والعاطفية.

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فوائد السفر في تحسين الصحة العقلية:

التقليل من التوتر والقلق: يشكل السفر فرصة للاسترخاء والابتعاد عن ضغوطات الحياة اليومية، يمكن لتغيير الجو والمكان أن يقلل من مستوى التوتر والقلق، ويساعد على تهدئة العقل والتفكير بطريقة أكثر إيجابية، كما يمكن أن يساعد السفر في تحسين صحة نومك إذا لم تكن تنام جيدًا.

التحسين العاطفي: يعزز السفر الشعور بالسعادة والرضا بالحياة، فعندما يكتشف المسافر أماكن جديدة ويخوض تجارب غير مألوفة، يزدهر شعوره بالإثارة والتحفيز، مما يساهم في رفع المعنويات وتعزيز السعادة العامة، فقد أفادت دراسة حديثة أن 52% تخلصوا من الإرهاق بعد السفر بأحد المناطق الساحلية.

التعرف على ثقافات جديدة: يعتبر التعرف على ثقافات مختلفة من أهم فوائد السفر، فالتفاعل مع أشخاص ذوي خلفيات ثقافية متنوعة يوسع آفاق المسافر ويعزز فهمه للعالم، هذا التعلم المستمر يحفِّز العقل ويساهم في نضجه الثقافي والعاطفي.

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تحفيز الإبداع والإلهام: يمكن للأماكن الجديدة والمناظر الطبيعية الخلابة أن تحفِّز الإبداع وتزود العقل بمصادر جديدة للإلهام، فعندما يغوص المسافر في طبيعة مدهشة أو يستكشف معالم سياحية تاريخية، ينشأ لديه شعور بالدهشة والإثارة، مما يعزز إبداعه ويفتح آفاقًا جديدة للتفكير.

تعزيز التعلم وتطوير المهارات: يعتبر السفر وسيلة فعالة للتعلم وتطوير المهارات، فعندما يستكشف المسافرون وجهات جديدة، يتعلمون عن طرق الحياة المختلفة ويطورون مهارات الاتصال والمرونة والتكيفية.

السفر له تأثير كبير على الصحة العقلية والعاطفية، حيث إن استكشاف العالم وتجربة أشياء جديدة يعزز السعادة ويحسن الحالة العقلية للأفراد لذا، يُنصَح بتخصيص وقت للسفر والاستمتاع بفوائده المذهلة المتعلقة بصحة العقل والروح.

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