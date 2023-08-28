الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة موالح بالهرم

ارشيفية
ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الإثنين، فى السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة موالح بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات بعدما انتقلت سيارات الإطفاء الي المكان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل مزرعة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت سيارات  الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

أساليب مكافحة الحرائق 

هناك أساليب مختلفة لمكافحة الحرائق، منها استخدام معدات إطفاء الحريق اليدوية المتنقلة، والتي تعتبر طريقة من طرق "المكافحة الأولية" التي تستعمل لمكافحة الحريق في أول مراحله من قبل الأشخاص العاديين المتواجدين في المبنى.

ويجب أن تكون المطفأة اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية ومعتمدة من الجهات المختصة، وتعد مطفأة البودرة الجافة أفضل المطفآت المستخدمة لإطفاء الحرائق لكونها لا تسبب أضرارا مادية ومعنوية من جراء استخدامها.

الحماية المدنية حريق مزرعة موالح الهرم سيارات الإطفاء

مواد متعلقة

إصابة 3 فى حريق التهم مخزن أدوية فى العاشر من رمضان

استمرت 5 ساعات.. السيطرة على حريق هائل في النخيل والأشجار بأسوان

الأكثر قراءة

أكاذيب مدى مصر: وثائق تأييد الأحزاب لترشح الرئيس

"الأهلاوي بره".. تجمع أعضاء الزمالك وهتافات ضد رئيس اللجنة المؤقتة (فيديو)

رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة للزمالك يرد على إقالته بـ"بيان رسمى"

حقيقة اعتذار الفنانة هالة صدقي عن مسلسل "جعفر العمدة 2"

الرى: مصر تستمر فى مساعيها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

«ضربناه على دماغه».. اعترافات المتهمين بسرقة صديقهم الأجنبي في عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب