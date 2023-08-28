السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة موالح بالهرم

نجحت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الإثنين، فى السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة موالح بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات بعدما انتقلت سيارات الإطفاء الي المكان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل مزرعة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

أساليب مكافحة الحرائق

هناك أساليب مختلفة لمكافحة الحرائق، منها استخدام معدات إطفاء الحريق اليدوية المتنقلة، والتي تعتبر طريقة من طرق "المكافحة الأولية" التي تستعمل لمكافحة الحريق في أول مراحله من قبل الأشخاص العاديين المتواجدين في المبنى.

ويجب أن تكون المطفأة اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية ومعتمدة من الجهات المختصة، وتعد مطفأة البودرة الجافة أفضل المطفآت المستخدمة لإطفاء الحرائق لكونها لا تسبب أضرارا مادية ومعنوية من جراء استخدامها.