الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع فعاليات المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة (صور)

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات وأنشطة المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة" والجارية بعدد من مراكز الشباب بنصر النوبة خلال الفترة من 26 وحتى 30 أغسطس الحالى. 

محافظ أسوان يشيد بدور مهرجان شباب النوبة الأول 

وأشاد محافظ أسوان، بدور هذا المهرجان والذى يأتى ضمن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل إكتشاف المواهب وتنمية المهارات وقدرات الإبداعية لدى أبنائنا الشباب والعمل على تمكينهم وإستثمار طاقاتهم الإيجابية بالشكل المناسب، مع تعزيز روح الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم بإعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل المشرق. 

عدد مراكز الشباب المشاركة بالمهرجان

من جانبه، أكد ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة ، بأن المهرجان يشارك فيه 30 مركز شباب يتنافسون فى مجموعة من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات 100 متر بنين وبنات، ومنافسات كاراتية وكاته فردى وجماعى للبنين والبنات. 

ولفت “سليم” إلى أن مركز شباب أبو سمبل شهد فعاليات افتتاح المهرجان وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، كما شهد مركز شباب قرشة فعاليات اليوم الثانى، بينما شهد مركزى شباب مدينة نصر النوبة والجنينة والشباك فعاليات اليوم الثالث، فى حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامى. 

جدير بالذكر كانت انطلقت أولى فعاليات مهرجان النوبة الأول، السبت الماضى،  بمركز شباب أبوسمبل بإدارة شباب نصر النوبة. 

وشملت فعاليات اليوم الأول للمهرجان منافسات للألعاب الرياضية المختلفة للمجموعة الأولى والتي ضمت مراكز شباب “أبوسمبل - توشكى شرق - توشكى غرب - قسطل - دار السلام - بلانة ثان وثالث”، هذا عدا رياضة الكاراتيه والتي نفذت خلال هذا اليوم لجميع المراكز المشتركة بها.

جانب من المهرجان

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان
جانب من المهرجان
جانب من المهرجان
جانب من المهرجان
جانب من المهرجان
المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة محافظ أسوان النوبة مهرجان شباب النوبة وزارة الشباب والرياضة

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