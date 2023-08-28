أكاذيب مدى مصر: وثائق تأييد الأحزاب لترشح الرئيس

يواصل موقع "مدي مصر" نشر الأكاذيب التى تستهدف الدولة المصرية فى إطار حرب الشائعات التي تحاول النيل من استقرار مصر.

ورصد "الدستور" مؤخرًا، العديد من بيانات الأحزاب السياسية التى أعلنت دعمها وتأييدها لـ الرئيس، ومطاليته باستكمال مسيرة الانجازات وهو ما نستعرضه في السطور التالية.



حزب مستقبل وطن

قال حزب مستقبل وطن، إن ترشح الرئيس لولاية جديدة يأتى اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ لمسيرة التنمية والبناء، وﻣﺎ قطعته مصر من مشوار طويل نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير ﺣﯾﺎة كريمة للمصريين، ﻣﻊ الحفاظ على المقدرات الوطنية ودﻋم تماسك المجتمع المصرى بمختلف طوائفه.

من جهته، قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانية فى مجلس الشيوخ، إن بيان الحزب الذى يؤيد ويدعم ترشح الرئيس لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة يمثل دعوة للرئيس لإكمال المهمة، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت خلال الـ١٠ سنوات الماضية طفرات غير عادية فى مجالات متعددة، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل فى جميع القطاعات والمجالات.

حزب المصريين الأحرار

وأعلن حزب المصريين الأحرار عن دعمه وتأييده ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالإجماع، وأطلق حملة لدعم الرئيس.

ونشر الحزب لافتات الإعلان عن تأييده الرئيس فى عدد من المحافظات، وقرر عصام خليل، رئيس الحزب الأمين العام، أن تكون البداية من قلب الصعيد محافظة أسيوط، وباشرها محمد أبوعين، أمين شباب قطاع جنوب الصعيد عن الحزب.

حزب حماة الوطن



قرر حزب «حماة الوطن»، خلال اجتماع للمكتب التنفيذى، فى 24 يوليو الماضى، برئاسة الفريق جلال الهريدى، وبحضور جميع القيادات، ومشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ- عدم الدفع بمرشح فى الانتخابات، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر.

وقرر الحزب تسخير كل الإمكانات والجهود والعناصر البشرية اللازمة، وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسى، ودعوة جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة لولاية جديدة.

حزب المؤتمر



قرر حزب المؤتمر، بعد اجتماع مكتبه الرئاسى برئاسة الربان عمر المختار صميدة، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وكل الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وقرر الحزب تشكيل لجنة داخلية، برئاسة رئيس الحزب، لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة فى هذا الاستحقاق، وتنسيق الجهود مع كل القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح عبدالفتاح السيسى.

من جهته، قال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس «المؤتمر»، إن الحزب قرر إعلان تأييد الرئيس السيسى لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال ما بدأه، ومواصلة العمل نحو بناء الجمهورية الجديدة التى يحلم بها الشعب المصرى.

حزب العربي الناصري



أيد الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات العملاقة التى تحققت على أرض الوطن، فى ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وقال محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، إن الحزب يعد من أقدم الأحزاب التاريخية الفاعلة على الساحة الوطنية والقومية، مؤكدًا أن إعلان الحزب عن دعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتى نتيجة الإيمان بعظمة المصريين ووطنية المؤسسات المصرية العريقة، وفى القلب منها القوات المسلحة، والثقة المتناهية فى أن أى مشروع وطنى نهضوى دائمًا ينبع من داخل أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها، وأن العمود الفقرى لهذه المؤسسات هو الجيش المصرى العظيم.

حزب مصر أكتوبر

أعلن حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، عن دعمه الكامل لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة فى الاستحقاق الرئاسى المرتقب خلال الأشهر المقبلة، وذلك انطلاقًا من منجزه الوطنى الملموس، بدءًا من استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها، وصولًا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد.

وأكد الحزب اصطفافه خلف القيادة السياسية، تأسيسًا على تقديره العميق لحجم المنجزات المتحققة بامتداد مصر، وسعيًا إلى مواصلة النجاحات المتتابعة منذ 9 سنوات ولا تزال، وهو الأداء الذى نجد من الضرورى لاستمراره أن يستكمل الرئيس السيسى تلك التجربة الطموحة، وأن تستفيد الدولة المصرية بولاية جديدة تحت قيادة رئيس مخلص وأمين وجاد، ولا يعرف سوى لغة الكفاءة والإنجاز».



حزب الحركة الوطنية



أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، اليوم الأحد، تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

يأتي استكمالاً لموقف الحزب الرسمي والذي سبق وأعلنه مبكراً جداً خلال مؤتمر جماهيري أنعقد خصيصاً لدعم الرئيس بمحافظة المنيا يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يوليو الماضي وذلك تحت عنوان " الحركة الوطنية يعقد أول مؤتمر جماهيري بالصعيد لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة" .

وشارك في المؤتمر وفد رفيع من الحزب برئاسة رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد علي وضم الوفد الأمين العام وأمين التنظيم والامناء المساعدين ونواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

وأكد رئيس الحزب خلال المؤتمر الجماهيري، أن الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضًا محاولات شق الصف الوطني، وهذا الموقف مثبت ومسجل علي الصفحة الرسمية للحزب بذات التاريخ كما تم نشره في العديد من المواقع والوكالات الاخبارية.

حزب الغد

وأكد حزب الغد، برئاسة المهندس موسي مصطفي موسي، أنه لن يشارك بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقرر الحزب في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد فى انتخابات الرئاسة المقبلة، لافتا إلى أن الحزب سيعمل على دعم ترشيح الرئيس السيسى والمشاركة فى حملة تأييده بكل السبل والآليات المتاحة.

وطالب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الرئيس السيسى بضرورة الترشح لفترة رئاسة ثانية، والمضى بالبلاد قدما فى هذه الظروف الصعبة.

تحالف الأحزاب المصرية



نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء 40 حزبا سياسيا الأعضاء بالتحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة استعرض خلاله الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة المصرية حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة (سياسيًا- اقتصاديًا- اجتماعيًا) والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان، والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة.

وثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التى قادها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

وطالب تحالف الأحزاب المصرية من منطلق مسئوليته السياسية بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات المقبلة؛ لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأها.

حزب الأحرار الاشتراكيين

أعلن طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عن دعم الحزب لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال ما تم من إنجاز المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق المصالح العليا للدولة المصرية.

وقال درويش إن الرئيس السيسي وضع يده على مواطن دعم الاقتصاد بمشروعات متعددة ومتنوعة في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي ومستلزمات الصناعات، وكذلك تطوير العديد من الصناعات التي تلعب الدور الأكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات التي ترتبط بالمواطن المصري وتحقيق المزيد من النجاحات في مجالات إنتاج الطاقة والكشف عن البترول والغاز وكذلك استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية لإنتاج المحاصيل الرئيسيه التي تدخل في صناعات الأغذية وزيادة معدلات التصدير للخارج، ورفع مستوى الجودة لجلب العملة الصعبة لمواجهة التحديات وزيادة سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم والعجز في الموازنة.

حزب الريادة

كما أعلن كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، دعم الحزب لخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال حسنين، إن الفترة المقبلة تحتاج قائد قاطرة التنمية الشاملة للعبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر، مضيفا أن اختيار حزب الريادة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة ذلك لدعمه في تكميل مسيرة التنمية التي بدأها منذ عدة أعوام.

وأضاف أن الرئيس السيسي وضع يده على مواطن دعم الاقتصاد بمشروعات متعددة متنوعة في جميع المجالات المختلفة وتحقيق نجاحات كبيرة فيها، لافتا إلى أن الرئيس يسعى دائما بالانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة وأنه يجب أن يستكمل رئاسة الدولة للعبور بالوطن إلى مزيد من النجاحات.

