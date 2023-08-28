ما العلاقة بين الزائدة الدودية والشلل الرعاش؟.. دراسة توضح

اقترح عدد من العلماء أن مرض باركنسون قد ينشأ في الزائدة الدودية، بعد أن وجدت دراسة نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أولئك الذين تمت إزالة العضو منهم كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة.

وفحص الباحثون في بلجيكا والولايات المتحدة السجلات الطبية نحو 25 ألف مريض بمرض "باركنسون" أو المعروف باسم الشلل الرعاش، وذلك لتحديد ما إذا كانت مشاكل الأمعاء يمكن أن تكون علامة تحذيرية لمرض التنكس العصبي.

ووجدوا أن المرضى الذين عانوا من الإمساك ومتلازمة القولون العصبي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الأعراض.

ما العلاقة بين الزائدة الدودية والشلل الرعاش؟

المرض المعروف باسم "الشلل الرعاش" هو حالة مرضية تتسم بارتجاعية الأعصاب والعضلات، وتصاحبها تقلصات ورعشة لا إرادية في الأطراف وأجزاء أخرى من الجسم، فقد توصل الباحثون، أن أحد الأسباب وراء حدوث هذا المرض هو التهاب الزائدة الدودية.

الزائدة الدودية هي عبارة عن وصلة صغيرة موجودة في الأمعاء، تمتلك دورًا محدودًا في عملية الهضم، ومع ذلك، فإن التصاق مادة مشابهة للبروتين تسمى "اللمفاوية البدينة" بالزائدة الدودية يمكن أن يؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة للقيام بتحليلها وتدميرها، فهذا الاستجابة المناعية القوية قد تسبب التهابا مفرطا في الزائدة الدودية، الأمر الذي يعرف باسم التهاب الزائدة الدودية.

أكد الخبراء، أنه إذا لم يتم تدارك التهاب الزائدة الدودية على الفور، فإنه يمكن أن يتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة، منها مرض الشلل الرعاش.

يعتقد الباحثون أن التهاب الزائدة الدودية يؤدي إلى تحفيز طرق الإشارة العصبية في الجسم، مما يسبب تعطل في التوازن الكيميائي في مناطق محددة من الدماغ، بما في ذلك منطقة المشيطة، فهذا التوازن المتعطل يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأعراض المميزة لمرض الشلل الرعاش.

كما يتسبب مرض الشلل الرعاش في ظهور أعراض مثل الارتعاش اللاإرادي لليدين والأرجل والعضلات الوجهية، وتصلب العضلات، والعدوانية الحادة، وصعوبة في الكتابة والتكلم، والاضطرابات النفسية.

وعلى الرغم من أن تشخيص مرض الشلل الرعاش يعتمد على الأعراض المرئية وتاريخ المرض، إلا أنه يمكن أيضًا استخدام بعض الاختبارات الإضافية لتأكيد التشخيص، مثل فحص الدم والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.

في النهاية أكد الباحثون، أن الزائدة الدودية الملتهبة تعد سببًا محتملا لحدوث مرض الشلل الرعاش، وفهم العلاقة بين الزائدة الدودية ومرض الشلل الرعاش مهم في التشخيص المبكر والتدخل السريع لعلاج هذا المرض المعيق.