أبرزها شلل الرعاش.. أمراض يمكن اكتشافها قبل تشخيصها بسنوات

كثيرًا ما يقول الأطباء إن التشخيص المبكر للأمراض يسهم في إنقاذ المرضى، إلا أن بعض الأمراض قد يستغرق اكتشافها سنوات إن لم يكن عقودًا.

قد يرجع ذلك بسبب نقص الوعي، إذ أن هناك بعض الأمراض الخطيرة التي تظهر أعراضًا قليلة، أو ربما لا تظهر معها أعراضًا لعدة أشهر.

ومع ذلك، وجدت دراسة حديثة من جامعة كوليدج لندن، أن بعض الأمراض يمكن اكتشافها قبل 10 سنوات مما هي عليه الآن، إذن ما هي الأمراض التي يجب أن تبحث عنها:

مرض شلل الرعاش

وتشمل أعراض ذلك المرض: مشاكل في التوازن والتنسيق، فقدان حاسة الشم، إمساك، تغير في خط اليد، حيث يعاني الأشخاص المصابون بمرض باركنسون من الرعاش (الارتعاش اللاإرادي)، ولكن يمكن أن تظهر العديد من الأعراض الأخرى تدريجيًا، وتؤثر الأعراض الحركية على الحركة مسببة تيبسًا وبطءًا، لذا حاول القفز أو التمارين الرياضية المائية.

الأمراض العصبية الحركية

يؤثر مرض العصبية الحركية على الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي المسؤولة عن إخبار عضلاتك بكيفية الحركة.

تشمل الأعراض ضعف العضلات والتشنجات وتيبس المفاصل والألم وصعوبة التحدث والتنفس والبلع، حيث يميل الناس أولاً إلى ملاحظة ضعف أو تصلب في الأطراف الأطراف.

يمكن أن تكون الأعراض المبكرة خفيفة ويتم الخلط بينها وبين العشرات من الحالات الأخرى، على سبيل المثال يمكن أن يشير الوخز إلى التعب أو الإجهاد أو الإصابة بعدوى فيروسية.

بطانة الرحم

أعراضه تشبه القولون العصبي، حيث يقدر بنحو 10٪ من النساء مصابات بالانتباذ البطاني الرحمي عندما تظهر أنسجة الرحم في مكان آخر من الجسم مما يسبب آلامًا شديدة في الدورة الشهرية.

تشمل الأعراض الألم عند التبول أو أثناء ممارسة الجنس، والإسهال أو الإمساك، مما يعني أن العديد من النساء يتم تشخيصهن بشكل خاطئ بمرض القولون العصبي.