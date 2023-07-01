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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طبيب يكشف لـ"الدستور" عن سبب حدوث الشلل الرعاش وطرق الوقاية منه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يهتم الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن السر وراء حدوث الشلل الرعاش الذي يٌصاب به الكثير من كِبار السن، والأسباب التي تؤدي لحدوثه بالإضافة إلى طرق الوقاية منه.

ويرصد "الدستور" سبب حدوث الشلل الرعاش وطرق الوقاية منه، في سياق السطور التالية.

وأكدت الدكتورة لبنى نبيل، استشاري طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الإصابة بالشلل الرعاش تأتي لكِبار السن تحديدًا ما بين سن 40 إلى 60 عاما، وكلما زاد عمر الشخص من المراحل المتقدمة من العمر تزداد نسبة الإصابة بالشلل الرعاش.

وتابعت الدكتورة لبني نبيل، استشاري طب المخ والأعصاب والطب النفسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "الشلل الرعاش يأتي للإنسان بسبب حدوث تلف لجزء معين في النواة القاعدية في الدماغ ومن ثم يٌصاب الشخص بالشلل الرعاش، ولا يستطيع الحركة بشكل منتظم، وهو الأمر الذي يُصيب نفسية المٌصابين به".

وعن سبب الإصابة به، لفتت إلى أن قلة مادة الدوبامين وهي مادة كيميائية تقوم بنقل السيالات العصبية، مما يسبب ضمور وتلف في نهايات الخلايا العصبية، وفي بعض الأحيان يرجع سبب الإصابة به بسبب جينات وراثية، أو حدوث إصابة سابقة في الرأس وبناء عليه يحدث خلل في مادة الدوبامين بالمخ والتي تسبب حركة غير منتظمة ومن ثم شلل رعاش.

وعن طرق العلاج الخاص، اختتمت حديثها قائلًة: "على الشخص الذي يتعرض لأي شعور أو خلل، وحدوث أي حركة غير منتظمة يذهب لاستشارة الطبيب فورًا ليتلقي العلاج دون حدوث أي مضاعفات، وعدم الاستسلام للأمر".

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