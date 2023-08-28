الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أبو اليزيد سلامة: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال.. فيديو

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يستثمر طاقات الشباب والأطفال فى الطريق الصحيح، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكتشف طاقات الأطفال والشباب.

 

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع برنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: "سيدنا عبدالله بن عباس، اكتشف فيه ذكاء فى فهم القرآن الكريم، فاختصه بدعاء إن ربنا يفقهه فى الدين، فسيدنا عبدالله عباس، بعد وفاة سيدنا النبى كان يخرج للصحابة ليجمع منهم الأحاديث، حتى يحقق دعوة سيدنا النبى". 


وأوضح: "لازم نتعلم من سنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم،  كيف كان يربى ويستثمر طاقات الأبناء، وعلينا ان نغرس فى الابناء اهمية العلم واستثمار طاقاتهم". 


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.  

الشيخ أبو اليزيد سلامة سيدنا النبي محمد طاقات الأطفال والشباب فهم القرآن القرآن الأزهر الأزهر الشريف

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