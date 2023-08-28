الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري الطب الوقائي يوضح أسباب ظهور «الكرش»

الكرش
الكرش

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، اليوم الإثنين، تقريرً يكشف أسباب زيادة حجم منطقة البطن. 

وعدد التقرير أهم أسباب ظهور "الكرش" في السطور التالية: 

  • القولون العصبي.
  • الإمساك المزمن.
  • تناول الطعام بسرعة.
  • مقاومة الأنسولين.
  • التوتر والضغط النفسي.
  • تناول المشروبات الغازية.

من جانبه، قال الدكتور شريف أحمد حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن الدهون التي تتكون داخل جسم الإنسان من نوعين؛ دهون حول الأعضاء وتسمى بالدهون الحشوية، مثل الدهون التي تتكون حول الكبد وتكون ما يسمى بـ "الكبد الدهني"، أو التي تتكون حول الغشاء المغلف للبطن، أو الدهون التي تتكون حول الأمعاء، وهناك نوع آخر من الدهون يتكون تحت الجلد. 

وأضاف أنه عندما تتراكم الدهون نتيجة العادات السيئة ونتيجة قلة المشي ونتيجة الحياة الراكدة فتتكون سمنة البطن وهي من أخطر أنواع السمنة، حيث أن السمنة تسبب أمراض خطيرة وهذه الأمراض تسبب الكرش. 

أسباب الكرش أمراض السمنة برنامج السفيره عزيزه شريف حتة مقاومة الإنسولين

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