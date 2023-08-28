"قدّموا تاريخًا عظيمًا".. لواء طيار يثمن قرار الرئيس بإدراج شهداء ومصابي الحروب لصندوق التكريم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على ضم شهداء ومصابى العمليات الحربية من وزارة الدفاع فى الحروب السابقة، وشهداء ومصابى العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما فى ذلك أسماء الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق، بالإضافة إلى الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ فى حرب الاستنزاف.

من جانبه أشاد لواء طيار دكتور هشام الحلبى مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنَّ رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية اشتركا في العديد من المواجهات الإرهابية وكان بينهما تنسيقً بالغ، خاصة في الفترة ما بعد 2011 في مواجهة العدوّ الإرهابي ومداهمة البؤر الإجرامية المنتشرة في الأراضي المصرية.

لواء طيار دكتور هشام الحلبى مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

وقال مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنَّ قرار الرئيس السيسي بضمّ الشهداء والمصابين إلى صندوق التكريم، من القرارات العادلة والمُستحقّة، مُشيرًا إلى أنَّهم قدّموا حياتهم بإخلاص للوطن.

وأضاف الحلبى أنَّ من العدل إدراج هؤلاء الشهداء والمصابين للتكريمات وتقديم المساعدات مالية والمعنوية لأسرهم، موضحًا أنَّ الرئيس لا يغفل عن مشاركة أبناؤهم وذويهم في الاحتفالات السنوية وفي المناسبات المتتالية، حيثُ يحرص دائمًا على الاحتفال معهم في الأعياد.

وتابع أنَّ هذه التكريمات جزء بسيط يُعبّر عن ما قدّمه رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، مُشيرًا إلى أنَّ وراء كل مُقاتل أسرة مصرية مكونة من أم وأب وزوجة وأولاد، وبالتالي فإنَّ هذا التكريم يعتبر لكل المصريين.

وأشار إلى أنَّ شهداء الجيش والشرطة في الحروب السابقة قدّموا تاريخًا عظيمًا يُعظّم من تاريخ مصر كله، خاصة التاريخ الحديث، حيثُ خاضوا مجموعة من الحروب المتتالية في وقت قصير جدًا، معلقًا: «المقاتلين خاضوا أربع حروب عمر ما الكلام ده بيحصل في العالم يعني في ناس حاربت في 67 وفي حرب الاستنزاف و73 وحرب تحرير الكويت.. ما اعتقدش إن في دولة في العالم حصل فيها دا».

واختتم، أنَّ اهتمام الرئيس بهذا الأمر له مثابة عالية، مُشيرًا إلى أنَّه يلقى ترحاب بين كل المصريين.

يأتي ذلك على خلفية اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوى لأنشطة الصندوق، والخدمات التى يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، فضلًا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

وأكد الرئيس السيسى خلال الاجتماع أن الشعب المصرى يكن احترامًا عظيمًا وتقديرًا خاصًا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين فى العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كى يحيا الشعب المصرى فى سلام وأمن وازدهار.