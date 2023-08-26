والدة الشهيد شريف محمد: خدمة وتكريم أسر الشهداء من أهم إنجازات الرئيس السيسى

وجهت إيمان غريب والدة الشهيد شريف محمد عمر، شهيد سيناء أثناء مداهمة أحد الأوكار فى 2016، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الإنجازات والدعم الذي قدمه الرئيس السيسى بالنسبة لملف أسر الشهداء.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن خدمة وتكريم أسر شهداء الحرب على الإرهاب من أهم إنجازات الرئيس السيسي.

وأضافت أن ملف الشهداء من أهم الملفات عند الرئيس، ويحاول بقدر الإمكان أن يجند كل المسئولين لخدمة أسر الشهداء، موضحة أنه لم يكرم أحد أسر الشهداء مثلما فعل الرئيس السيسى وخاصة شهداء الإرهاب.

وأشارت إلى أن شهداءنا معروفون فى الدولة بسبب اهتمام الرئيس بتكريم أسر الشهداء، لافتة إلى أن الرئيس اليسى نفذ كل الطلبات وخاصة ملف أبناء الشهداء فى المدارس، ونحن وعدد من الأسر أرسلنا ملفًا للرئاسة وتم خصم المصروفات لأبناء الشهداء بالمدارس.

وأكدت أنه أصبحت هناك منح كثيرة لأبناء أسر الشهداء بالجامعات، ويكفى أنه يوم عيد الفطر قدم هدايا للأسر، كما يحرص على التواجد فى يوم الشهيد.