السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

والدة الشهيد شريف محمد: خدمة وتكريم أسر الشهداء من أهم إنجازات الرئيس السيسى

والدة الشهيد شريف
والدة الشهيد شريف محمد

وجهت إيمان غريب والدة الشهيد شريف محمد عمر، شهيد سيناء أثناء مداهمة أحد الأوكار فى 2016، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الإنجازات والدعم الذي قدمه الرئيس السيسى بالنسبة لملف أسر الشهداء.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن خدمة وتكريم أسر شهداء الحرب على الإرهاب من أهم إنجازات الرئيس السيسي.

وأضافت أن ملف الشهداء من أهم الملفات عند الرئيس، ويحاول بقدر الإمكان أن يجند كل المسئولين لخدمة أسر الشهداء، موضحة أنه لم يكرم أحد أسر الشهداء مثلما فعل الرئيس السيسى وخاصة شهداء الإرهاب.

وأشارت إلى أن شهداءنا معروفون فى الدولة بسبب اهتمام الرئيس بتكريم أسر الشهداء، لافتة إلى أن الرئيس اليسى نفذ كل الطلبات وخاصة ملف أبناء الشهداء فى المدارس، ونحن وعدد من الأسر أرسلنا ملفًا للرئاسة وتم خصم المصروفات لأبناء الشهداء بالمدارس.

وأكدت أنه أصبحت هناك منح كثيرة لأبناء أسر الشهداء بالجامعات، ويكفى أنه يوم عيد الفطر قدم هدايا للأسر، كما يحرص على التواجد فى يوم الشهيد.

السيسي ايمان الحصري مساء دى ام سى فضائية دي ام سي

مواد متعلقة

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن خطورة متحور كورونا الجديد

استشارى حساسية يفجر مفاجأة عن علاقة الرطوبة بمتحور كورونا الجديد

والدة الشهيد "إسلام مشهور" توجه رسالة للرئيس السيسى: إحنا معاك وفى ضهرك

أرملة "ساطع النعمانى": اللى استشهدوا ضحوا بحياتهم عشان مصر تبقى مستقرة

قائد أوركسترا القاهرة السيمفونى: سعيد بالمشاركة الأولى فى مهرجان القلعة

هانى شاكر: أسعى لإسعاد الناس خلال حفل مهرجان القلعة للموسيقى غدًا

حفلات مهرجان القلعة 2023.. فتحى منيب: سعيد للغاية بتكريم والدى الراحل أحمد منيب

طارق الشناوى عن مهرجان القلعة: فيه إبداع حقيقى ودورنا مساندة الفن الراقى

الأكثر قراءة

بسبب رفضه الذهاب لمصيف.. زوجة تأكل كتف زوجها بالفيوم

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نهاية التعاملات وأسعار عيار 21 مفاجأة

محمد جبريل يكشف.. الفنان علي الشريف دخل المعتقل بتهمة الفرجة على جماعة سياسية

"خيانة عظمى".. الباز يحذر من ظاهرة بيع الدولار بالسوق السوداء

نقيب المهندسين يعلق على تقليص مدة الدراسة بالهندسة إلى 4 سنوات

25 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المحامي المتهم بضرب صحفي في حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة