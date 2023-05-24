قال علاء حسين، منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية، إنه تم إدراج مركزي أشمون والشهداء للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالي 81 قرية ويتم تنفيذ 20 مجمعا خدمي و20 مجمعا زراعيًا وأيضاً 20 مجمعا صحيا داخل المراكز.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أنه يتم تنفيذ 20 منشأة صحية في مركز أشمون طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل وتم إنشاء جميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والمستشفيات لتكون مناسبة للكود الصحي الجديد الخاص بالتأمين الصحي الشامل، موضحاً أن الكود الصحي هو متطور في المواصفات الخاصة بالمنشأت الصحية.

"حياة كريمة" تغير ملامح قرى مركز الشهداء في المنوفية

وأكد حسين منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية، على أن مبادرة حياة كريمة تحرص على توفير كافة الخدمات للمواطن المصري في قري مصر.

وتابع حسين منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية، أن المبادرة تعمل على توفير جميع الخدمات الرئيسية لكل منزل وهي توصيل الغاز الطبيعى والكهرباء والصرف الصحي ثم يتم رصف الطرق من قبل الهيئة الهندسية وتم بالفعل الانتهاء من 85 ٪ من المشروعات.