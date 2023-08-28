الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس كهرباء جنوب القاهرة يجدد الثقة فى 11 من قيادات الشركة لعامين

المهندس مدحت فودة
المهندس مدحت فودة

كشفت مصادر مطلعة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن تفاصيل قرار المهندس مدحت فودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكهرباء جنوب القاهرة بشأن تجديد الثقة في عدد من قيادات الشركة في القطاعات المختلفة بجميع إدارات كهرباء جنوب القاهرة.

وكشفت المصادر عن أن قرار رئيس مجلس الإدارة المهندس مدحت فودة شمل نحو 11 قيادة من العاملين في إدارات الشركة في محيط القاهرة الكبري، وجاء القرار في إطار تجديد الثقة في أدائهم مع الإبقاء على كافة مخصصاتهم وصلاحيات العمل.

وكان قد أصدر المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قرارًا، ظهر اليوم الإثنين، الموافق 28 أغسطس 2023،  بتجديد الثقة في أحد عشر موظفًا من قيادات شركة جنوب القاهرة لمدة عامين من تاريخ القرار.

وجاء نص القرار ومحتواه على مايلي:

شمل القرار الذي يحمل رقم 701 لسنة 2023 بتجديد الثقة لكل من:

1- المحاسب عبد الدايم مصطفى عبد المجيد رئيس، قطاع الشئون التجارية الدقي.

2- المهندس محسن علي محمد، مدير الادارة العامة للمتابعة قطاعات شبكات التوزيع.

3- المهندس عادل عبد الشافي أحمد أبو زيد، مدير الإدارة العامة لتحكم المعادي البساتين.

4- المحاسب محمد نجيب الغربلي، مدير الإدارة العامة لحسابات الأعمال الخارجية.

5- المحاسب محمد حنفي محمود، مدير الإدارة العامة للتكليف.

6- المهندس تامر شوقي حسن، مدير الإدارة العامة لمركز تدريب الدقي.

7- المحاسب أحمد محمود أحمد محمد، مدير الإدارة العامة للضبطية القضائية.

8- المحاسب سعيد محمد مراد، مدير الإدارة العامة للإحصاء والبحوث.

9- المهندس طارق حسن عبد الموجود، رئيس قطاع الوقاية والاتصالات وصيانة الموزعات.

10- المهندس أسامة محمد عبد الللطيف، رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية.

11- المحاسب الدسوقي أنور، مدير الإدارة العامة لإيرادات البساتين.

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