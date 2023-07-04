‎"كهرباء جنوب القاهرة" تعلن تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعى فى قراءة الاستهلاك

أعلنت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن تفعيل وتشغيل تجريبى للموبايل أبلكيشن للخدمات بالهوية البصرية كأول شركة توزيع تحت مسمى (حوكمة الخدمات) بقطاع الدقى كمرحلة أولى.

وأوضحت إدارة خدمات الإصدار بكهرباء جنوب القاهرة، أن هذه المنظومة استغرقت 9 أشهر و١٢يومًا من فريق العمل لتحقيق ما الهدف منها.

موضحة أنه من خلال هذا الأبليكيشن يستطيع موظفين جنوب القاهرة الحصول على العديد من الخدمات التى تسهم فى تحسين الأداء وخفض معدلات الفقد غير الفنى، وذلك على النحو التالى:

‎ 1- تفعيل خاصية الذكاء الإصطناعى فى عمليات المتابعة والتفتيش الميدانية من خلال تحليل البيانات للمناطق الأكثر فقدا وإعطاء مؤشرات التنبؤ التى تساعد على رصد أى مخالفات على الطبيعة، وتسجيلها بشكل مباشر بقواعد بيانات الشركة على برامج الإدارة العامة؛ للإصدار بشكلها الجديد، ومنها على سبيل المثال.

- تحديد الاستهلاكات منخفضة المدى والعدادات المعطلة التى لا تتناسب مع الأحمال الفعلية مع إمكانية حصر تلك الأحمال من خلال الأبلكيشن وتسجيلها مباشرة على برنامج الإصدار وحساب تلك الأحمال وترجمتها على الفور إلى كميات مفقودة وإظهارها إلى الجهة المختصة للمراجعة، والاعتماد نحو التنفيذ أو الرفض مع إمكانية إتاحة تحرير إذن الغيار ميدانيًا فى حالة وجود تلاعب، بالإضافة إلى تسجيل حالات التوصيل المباشر (سرقة تيار) فى حال تأكيد المعاين الفنى المختص لذلك.

2- إمكانية الإبلاغ عن الكميات المتراكمة بالعدادات التى لا يتم المحاسبة عليها، والتى تشمل المغلقات والمؤجلات مع توثيق تلك الحالات بالصورة دون الحاجة إلى عمليات إدخال يدوية بقسم الإصدار بكل فرع، الأمر الذى يوفر الوقت والمجهود، وربط هذه الحالات مباشرة مع الغرفة المركزية لإصدار تلك الكميات مع إمكانية تحديد الجهة القائمة أو الشخص القائم بإحضار تلك الكميات.

3- إتاحة خاصية جودة وتدقيق البيانات من خلال ميكنة، وربط الإصدار بخدمة العملاء بالكشافين للتأكد من مطابقة البيانات الحالية مع الموجود على الطبيعة؛ للكشف عن التالى:

1- مخالفة شروط تعاقد.

2- تغيير نوع نشاط.

3- تغيير وصف مكان.

4- الكشف عن العدادات المنقولة فى غير العين المتعاقد عليها.

5- التسهيل على رؤساء التحصيل بإمكانية تخصيص أعمال المحصلين اليومية عن بعد على مدار 24 ساعة، وذلك لمن لهم صلاحية أو تصريح بذلك دون الحاجة للتوجه إلى مقر العمل توفيرًا للوقت والمجهود الذى كان يستغرق داخل كل فرع؛ لتحميل يوميات التحصيل واستثمار هذا الوقت ميدانيًا لزيادة نسب التحصيل.

6- مساعدة رؤساء القطاع ومديرين العموم بإتاحة إمكانية تتبع المحصلين، ومتابعة أداء أعمالهم ميدانيا لحظة بلحظة، والتعرف على معدلات ونسب التحصيل اليومية من خلال الربط مع منظومة التحصيل الإلكتروني الجديدة.

‎يأتى هذا النجاح تحقيقا لأهداف الشركة القابضة لكهرباء مصر نحو تنفيذ أحد توجهات الدولة بشأن التحول الرقمى؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة وحوكمة العمليات وإيمانا بسياسة التحسين المستمر.