لينك التقديم بأكاديمية الشرطة لعام ٢٠٢٣.. خطوة بخطوة للتسهيل على المتقدمين

ازدادت فى الساعات الماضية معدلات البحث حول لينك تقديم كلية الشرطة ٢٠٢٣ وذلك من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، فور إعلان وزارة الداخلية عن الشروط الخاصة بقواعد الالتحاق بأكاديمية الشرطة فور إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ٢٠٢٣ من خريجى طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من شهادات تسمح لهم بالقبول بأكاديمية الشرطة ٢٠٢٣.

وأوضحت وزارة الداخلية عن الأوراق المطلوبة وخطوات وروابط الالتحاق بأكاديمية الشرطة ٢٠٢٣ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتستعرض الدستور خطوة بخطوة لكل ما يخص التقديم لأكاديمية الشرطة ٢٠٢٣

موعد التقديم لأكاديمية الشرطة 2023

بدأت أكاديمية الشرطة بالفعل في تلقى طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة للعام الحالى 2023/2024، بجانب التخصصات التي تمثل لدى الوزارة احتياجا كبيرا من مختلف الكليات للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٣، عن طريق الموقع الخاص بوزارة الداخلية، فى الأول من أغسطس، كما تم فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الأزهرية، بجانب الضباط المتخصصين عبر الرابط الرسمي للالتحاق بكلية الشرطة من الذكور والإناث.

وأتاحت وزارة الداخلية لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة 2023 التسجيل الإلكتروني أولا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ومن خلال هذا الرابط يستطيع الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة 2023 الدخول والتسجيل من هنا.



شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام ٢٠٢٣

كما حددت وزارة الداخلية بعض الشروط، فيما يتعلق ب الحاصلين على المؤهلات الجامعية والراغبين فى الالتحاق بأكاديمية الشرطة وهذه الشروط هى

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم من أبوين مصريين الجنسية

ان يكون المتقدم محمود السيرة.

- أن يكون المتقدم حسن السمعة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو موجود على قوائم الإرهابيين.

-ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- أن يكون المتقدم مستوفية لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

- ألا يقل طول قامته عن 170 سم.