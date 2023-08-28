الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لينك التقديم بأكاديمية الشرطة لعام ٢٠٢٣.. خطوة بخطوة للتسهيل على المتقدمين

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

ازدادت فى الساعات الماضية معدلات البحث حول  لينك تقديم كلية الشرطة ٢٠٢٣ وذلك من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، فور إعلان وزارة الداخلية عن الشروط الخاصة بقواعد الالتحاق بأكاديمية الشرطة فور إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ٢٠٢٣ من خريجى طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من شهادات تسمح لهم بالقبول بأكاديمية الشرطة ٢٠٢٣.

وأوضحت وزارة الداخلية عن الأوراق المطلوبة وخطوات وروابط الالتحاق بأكاديمية الشرطة ٢٠٢٣ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتستعرض الدستور خطوة بخطوة لكل ما يخص التقديم لأكاديمية الشرطة ٢٠٢٣

موعد التقديم لأكاديمية الشرطة 2023

بدأت أكاديمية الشرطة بالفعل في تلقى طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة للعام الحالى 2023/2024، بجانب التخصصات التي تمثل لدى الوزارة احتياجا كبيرا من مختلف الكليات للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٣، عن طريق الموقع الخاص بوزارة الداخلية، فى الأول من أغسطس، كما تم فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الأزهرية، بجانب الضباط المتخصصين عبر الرابط الرسمي للالتحاق بكلية الشرطة من الذكور والإناث.

وأتاحت وزارة الداخلية لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة 2023 التسجيل الإلكتروني أولا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ومن خلال هذا الرابط يستطيع الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة 2023 الدخول والتسجيل من هنا.

txt

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 وموعد انتهاء التقديم


شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام ٢٠٢٣

 

كما حددت وزارة الداخلية بعض الشروط، فيما يتعلق ب الحاصلين على المؤهلات الجامعية والراغبين فى الالتحاق بأكاديمية الشرطة وهذه الشروط هى

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم من أبوين مصريين الجنسية

ان يكون المتقدم محمود السيرة.

- أن يكون المتقدم حسن السمعة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو موجود على قوائم الإرهابيين.

-ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- أن يكون المتقدم مستوفية لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

- ألا يقل طول قامته عن 170 سم.

اقرأ أيضاً

لينك تقديم كلية الشرطة 2023.. وشروط الالتحاق بها ومصروفات الدراسة

وزارة الداخلية طلاب الثانوية شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة رابط التقديم لأكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة

مواد متعلقة

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته لرفضها الاستقرار بمصر ورغبتها فى السفر

"سحل أرملة والده بسبب تغييرها كالون الشقة".. تفاصيل إحالة متهم لـ"الجنايات"

"كشف حبها القديم فاعتدى عليها وخطب زميلته".. سيدة تخلع زوجها بسبب صديقتها

بـ"حجة تربيته".. إحالة المتهم بتعذيب نجل زوجته بالقاهرة الجديدة للجنايات

المتهم ورّط شقيقه من قبل.. مفاجآت جديدة فى واقعة "سيدات كفر ميت سراج" بالمنوفية

"بتشتغل مدربة سباحة".. هانى يقيم دعوى نشوز اعتراضًا على عمل زوجته

"حول شقة جده لكباريه".. تفاصيل إحالة المتهم بطعن ابن خاله للمحاكمة

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

القائم بأعمال رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب