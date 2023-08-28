محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل روسيا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم كارين فاسيليان قنصل عام روسيا بالإسكندرية، ومعه وفد من إقليم كراسنودار بروسيا لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء؛ ثمن المحافظ العلاقات المصرية الروسية، ورحب الشريف بأعضاء الوفد والذي يتضمن نواب لرؤساء العديد من الجامعات الروسية والتي يدرس بها حوالي 18 ألف طالب مصري، وأشاد بالجامعات الروسية والتي تتميز بالتقدم التكنولوجيا.

مصر شريك استراتيجي لروسيا

ومن جانبه؛ أوضح القنصل أن مصر تعد شريك استراتيجي لروسيا، كما أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية توأمة بين الإسكندرية والإقليم، مشيرًا إلى أن إقليم كراسنودار يشتهر بالزراعة.



وخلال اللقاء؛ استمع الحضور لعرض موسيقى قدمته الطفله انستازيا، حيث قامت بالعزف على آلة الكمان وابهرت الحضور بادائها المحترف رغم صغر سنها.

الوفد الروسي يبحث التعاون مع غرفة الإسكندرية

واستقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الوفد الروسي التجاري ، بمشاركة القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية كارين فاسيليان، ووفد من غرفة التجارة والصناعة بإقليم كراسنودار، والمكتب التجاري الروسي بمصر، وعدد من الشركات الروسية وذلك لبحث سبل التعاون.

وأكدت "غرفة الإسكندرية"، على أهمية زيادة التعاون المشترك بين الجانب المصري والروسي في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي، والتعاون الاستراييجي بين مصر وروسيا، على عدة مستويات الاقتصادي السياحي والسياسي.

فيما أكد كارين فاسيليان، قنصل روسيا على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون بين مصر وروسيا في عدة مجالات والقطاعات المختلفة، فضلا عن الرؤية المستقبلية لتنفيذ اتفاقيات وشراكات لجذب القطاع الخاص الروسي للاستثمار بالسوق المصري .

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد روسيا

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد روسيا

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد روسيا