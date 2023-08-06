"غرفة الإسكندرية" تعقد ورشة عمل منظومة الفاتورة الإلكترونية

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ورشة عمل تحت عنوان "منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين الجمارك".

جاء ذلك بحضور عضوي مجلس الإدارة محمد حفني ومحمود مرعي، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بمصلحة الضرائب، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، وأحمد علي رئيس الإدارة المركيز للدعم الإداري، وحمادة فرج ممثل رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أمل الجابري مدير عام مبادرات التطوير، وأحمد حامد مدير المركز اللوجيستي بالإسكندرية، والدكتور ياسر البكري مدير المركز اللوجيستي بالدخيلة، وعبد الحكيم بدر مدير عام خدمة المتعاملين، والأستاذة ليلى عطا الله مدير عام شؤون المستخلصين.

وخلال الورشة تم مناقشة منظومة الفاتورة الإلكترونية وآليات الربط بينها وبين منظومة الجمارك من خلال "نافذة"، وتوجيه المستوردين والمصدرين لسرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وسرعة التكويد للأصناف المستوردة والمصدرة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إن جميع الشركات ملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما تم التطرق إلى آليات إصدار التراخيص بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية وشرح التعليمات الفنية والتنظيمية، كما تم الرد على استفسارات الحضور كافة.

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