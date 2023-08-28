أستاذ اقتصاد سياسى: نشهد تطورًا كبيرًا فى القطاع الصناعى خلال السنوات الماضية

كشف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، تفاصيل تخصيص 150 مليار جنيه للمساعدة في توفير تمويل بأسعار الفائدة المنخفضة للصناعات المصرية.

وقال "صالح" في مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي" اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في السنوات الأخيرة، بتعميق المطور المحلي وتوطين الصناعة المصرية، ولذلك أعلنت الحكومة عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة التداعيات السلبية الأزمة الاقتصادية، وأزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

فائدة منخفضة

وأضاف، أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه تم تخصيص 150 مليار جنيه للمساعدة في توفير تمويل بأسعار الفائدة المنخفضة للصناعات المصرية، موضحًا أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه هذه التوجيهات استكمالًا لاهتمام القيادة السياسة بدفع الاستثمار الصناعي، حيث إنه كان هناك مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي، أن العالم في الفترة الحالية أصبح متغيرا، ولكن مصر لديها قاعدة صناعية قديمة وقوية، موضحًا أنه كان هناك تطوير كبير في القطاع الصناعي خلال الخمس سنوات الماضية سواء بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنمية المناطق الصناعية والمجلس الأعلى للمنشآت الصناعية وتسهيل إقامة هذه المنشآت، بجانب الإعفاءات التي تم منحها لهذه المنشآت.