تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ30

تتضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، أسماء مهمة ذات تاريخ كبير في المسرح على مستوى المنطقة العربية والعالم.

وتضم اللجنة المخرج المسرحي عصام السيد (رئيسا)، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سوريا)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، رالوكا رادوليسكو (رومانيا).



عصام السيد



له نشاط متصل بمجالات المسرح المتعددة إخراجًا وتدريبًا ونقدًا وتنظيرًا وإداريا على مدار أكثر من خمسة وأربعين عامًا، فقد أخـرج ما يزيد عن الستين عملًا مسرحيًا منذ عام 1981 وحتى الآن، فى مسرح الدولة والقطاع الخاص، والتليفزيون، والثقافة الجماهيرية، والاحتفالات القومية، حـاول من خلالها اتباع منهج إخراجي يستفيد من الظواهر المسرحية الشعبية المصرية فى تزاوج مع المناهج الإخراجية العالمية، وقد حققت مسرحياته أهلا يا بكوات 1989، وداعا يا بكوات 1997، ذكى في الوزارة 2008، فى بيتنا شبح 2012، اضحك لما تموت 2017، أعلى نسبة مشاهدة وأعلى الإيرادات حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الثقافة.





أحمد كمال



ممثل ومدرب تمثيل، تخرج في كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1980 عاش رحلة بحث وتأمل لعالم الممثل علي مدار خمسون عاما، ومن المسرح المدرسي إلى المسرح الجامعي إلى مسرح الثقافة الجماهيرية إلى مسارح البيت الفني للمسرح، وتزامن مع ماسبق مشاركته وتأسيسه لفرق مسرحيه مستقله، حيث أسس مع رفيق رحلته المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم، فرقة مسرح الشارع 1976، وكانت تتبع في ذلك الوقت حزب التجمع الوطني، وكانت ظاهرة مسرحية فريدة حيث كانت عروض الفرقة تتم في شوارع وميادين وأرصفة القاهرة والمحافظات، وشكل ذلك تحديات الأداء التمثيلي، وخبرة من النادر أن يحصل عليها الممثل، وشارك في تأسيس فرقة الورشة المسرحية تحت قيادة مؤسسها الأول.





جهاد سعد



ممثل ومخرج وكاتب سوري، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة- قسم الإخراج والتمثيل، وشارك في العديد دورات المسرح التدريبية فـــي كل مـــن أمريكا وفرنسا وألمانيا، وشـارك في مؤتمرات دولية كمؤتمر سـان فرانسيسكو للمسرح بأمريكا، مؤتمر حضارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، دورة إخراجية في كل من مسرح برلينر انساميل ومسرح دويتش تياتر بألمانيا، وقـام بإخراج عرض نهاية الدورة المسرحية مع ممثلين من أنحاء مختلفة من العالم، وملتقي المسرحيين الأوروبيين بباريس، ومهرجان قرطاج المسرحي بتونس، ومهرجان الهور للفنون في باكستان.





عز الدين بونيت



حاصل على دكتوراه الدولة في الآداب تخصص المسرح والأنثروبولوجيا الثقافية ودبلوم تدريبي في إدارة الممثل، ودبلوم تدريبي في الإخراج المسرحي، وهو خبير مستشار في السياسات الثقاف، من إصداراته: الشخصية فـي المسرح المغربي بنيات وتجليات، عن منشورات جامعة ابن زهر 1992 مقدمات في الأدب والنقد عن منشورات حلول تربوية 1998 المسرح والـدولـة، منشورات المركز الـدولـي لدراسات الفرجة 2002 مداخل إلى الأدب وخطاباته، دار سوس للنشر والتوزيع 2015، له دراسات منشورة في عشرة كتب جماعية من منشورات المركز الـدولـي لدراسات الفرجة وجامعة عبد الملك السعدي.





جايلز فورمان



أحد المدربين الرائدين في التمثيل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وهو متخصص في النهج المنهجي للتمثيل ولا سيما في تقنية Yat Malmgren Laban المعروفة باسم الراقص السويدي لتحليل الشخصية أو علم نفس الحركة. بدأ جايلز كممثل بعد أن تدرب في مركز الدراما بلندن، عمل جايلز كمدرب بالوكالة في مركز الدراما، لندن، أكاديمية الأداء المتحدة، طوكيو، معهد الممثلين في مايوركا، منتدى السينما، برلين، التعليم الإبداعي، سيتى ليت بلندن، نودا، مهرجان بولا الدولي للمسرح، كرواتيا، المهرجان الدولي لصنع المسرح أثينا، اليونان، حصل مؤخرًا على جائزة (سعر خاص) في حفل توزيع جوائز الأفلام السويسرية لعام 2023 تقديراً لمساهمته في الصناعة السويسرية.





أسيموي ديبوراه كاوي



كاتبة مسرحية حائزة على جوائز ومنتجة وفنانة مؤدية، وحاليًا، المدير الفني المنتج لمؤسسة تيبير للفنون والمدير الفني لمهرجان كمبالا الدولي للمسرح، عملت مع معهد صن دانس لبرامج المسرح، قسمت وقتها بين مدينة نيويورك ومدن مختلفة في شرق إفريقيا، وقادت مبادرة صن دانس شرق أفريقيا، حصلت كاوي على دبلومة في الموسيقى والرقص والدراما، ودرجة الماجستير في الفنون الجميلة وفي الكتابة للأداء من معهد كاليفورنيا للفنون، تشمل مسرحيات السيدة أسيموي الأخيرة: التلال الحمراء، والعالم المنسي، هل يعرفون أنه الكريسماس؟، أرض الميعاد، فازت مسرحيتها الإذاعية (تبدو ك ويل سميث/ ويل سميث يبدو شبه)، بجائزة في مسابقة الكتابة المسرحية من بى بى سي خدمة عالمية للاداء الافريقي.





رالوكا رادوليسكو



صحفية مسرحية ومترجمة ومنسقة مـعـارض، حاصلة على الدكتوراة من جامعة بوخارست، وتعمل منذ عام 1999 كصحفية في الإذاعة الوطنية الرومانية، وتنتج حاليا وتقدم البرنامج الإذاعي اليومي حول المسرح والبث السينمائي - مشهد وشاشة من راديو رومانيا الثقافي، عملت كأمينة ومستشارة للعديد من المهرجانات المسرحية في جميع أنحاء رومانيا، كما نظمت ورش عمل ومختبرات مع فنانين أجانب في المسارح الرومانية، وفي عـام 2022 قامت بترجمة 12 مسرحية جديدة من جون فـريـدمـان بعنوان "قراءات مسرحية أوكـرانـيـة عالمية" إلى الرومانية.





مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية. ويقام المهرجان في الفترة من 1-8 سبتمبر المقبل، وتقدم عروض الدورة الثلاثين على 11 مسرح من مسارح القاهرة، هي: دار الأوبرا المصرية، المسرح القومي، الجمهورية، الطليعة، السلام، الهناجر، العرائس، الغد، البالون، السامر، الفلكي.