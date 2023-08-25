الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. غلق باب التقدم لورش الدورة الثلاثين بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة للمسرح
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

قرر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، أن يكون اليوم الجمعة الموافق 25 أغسطس، آخر موعد للتقدم في الورش الفنية المصاحبة لفعاليات الدورة المقبلة.

 على أن يتم التواصل مع من يقع عليهم الاختيار للمشاركة في الورشة المتقدم إليها من قبل إدارة المهرجان، والمقرر أن يقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة 19 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم.

لجنة الورش في المهرجان


وتتشكل لجنة الورش في المهرجان من الدكتور دينا أمين مدير المهرجان (رئيسا للجنة)، وعضوية كل من شاهنده أحمد، ولينا صقر.

8 ورش مجانية في مختلف العناصر المسرحية


ويقدم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال دورته الثلاثين، 8 ورش مجانية في مختلف العناصر المسرحية، تقام بالتزامن مع فعاليات المهرجان، حيث يقدم ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر،  وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر، ويومي 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة "بروفة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور.

ويقام أيضا خلال المهرجان ورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر، وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر. وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

 لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية
 

وتتكون لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والتي تضم: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

يقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1-8 سبتمبر، وتقدم عروض الدورة الـ 30 في 11 مسرح هي: دار الأوبرا المصرية، المسرح القومي، الجمهورية، الطليعة، السلام، الهناجر، العرائس، الغد، البالون، السامر، الفلكي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة الثلاثين بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ورش الدورة الثلاثين بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي غلق باب التقدم لورش المهرجان التجريبي

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