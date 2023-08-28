خبيرة بيئية لـ"القاهرة الإخبارية": الجزائر لم تشهد الارتفاعات الحالية لدرجات الحرارة من قبل

قالت بسملة بلبجاوي، خبيرة في شئون البيئة من الجزائر، إن التغيرات المناخية والارتفاع الكبير جدًا لدرجات الحرارة التي تشهدها كل منطقة شمال إفريقيا وعدة مناطق أخرى من العالم أدت إلى حرائق كبرى، والتي تذهب بعشرات الآلاف من الهكتارات في دقائق عديدة.

درجات حرارة تعدت الـ50

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج "حديث المغرب العربي" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجزائر لم تشهد هذه الارتفاعات في الحرارة من قبل، ولم تشهد من قبل هذه الدرجات التي تتعدى الـ50 درجة مئوية، والتي أدت إلى اشتعال النيران بطريقة كبيرة جدًا في مناطق متعددة، وفي أكثر من مكان سواء كل الشمال الشرقي والغرب والوسط، والعديد من المناطق التي امتدت فيها حرائق الغابات في وقت واحد.

وتابعت: "لهذه تكمن صعوبة إخماد الحرائق بطريقة سريعة، لكن مع وضع مخطط خلال السنتين الماضيتين تقريبًا يمكن أن يواجه هذه الخسائر المهولة التي تتعدى أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات، وبوضع مخطط من الاستجابة السريعة لمواجهة هذا الأمر".