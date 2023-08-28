الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1500 لتر مواد بترولية بمحطات وقود غير مرخصة في الشرقية

مواد بترولية
مواد بترولية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط محطة تموين غير مرخصة

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكن مفتشو إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشو الإدارة من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وإدارة نشاط بدون ترخيص، وعليه تم تحرير محضر جنح رقم 15222 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023، ومحضر جنح رقم 15233 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ضد أصحاب المحطات لإدارتهم وممارستهم نشاطًا بدون ترخيص، وعليه تم التحفظ على 1500 لتر سولار وبنزين 80 تحت إذن وتصرف النيابة العامة بشأنها.

 

تحرير مخالفات أخرى 

وتم تحرير محضر جنح رقم 15221 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ومحضر جنح رقم 15224 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية شبرا النخلة لعدم إمساكهم بسجل 21 بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.

كما تم تحرير محضر جنح رقم 15225 لسنة 2023م ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية.

وتم تحرير محضر جنح رقم 15226 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ضد صاحب محل بقالة بناحية حفنا لعدم حمله شهادة صحية سارية أثناء التفتيش.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا بالمرور على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل الأحمر عن ضبط 65 برميلًا من المخللات ذات مصدر غير معروف داخل مخزن غير مرخص.

تموين الشرقية الحملات التموينية محضر جنح ادارة تموين بلبيس محطات تموين مواد بترولية

مواد متعلقة

إصابة 3 فى حريق التهم مخزن أدوية فى العاشر من رمضان

إصابة 5 فى مشاجرة بين أهالى قرية العجمى فى الشرقية

عصرًا.. تشييع نقيب قراء الشرقية لمثواه الأخير بقرية الصفا

ضبط 8 أطنان أرز قبل بيعها فى السوق السوداء بالشرقية

ختام فعاليات ورشة الفنون التشكيلية فى النحت البارز لأعضاء مراكز الشباب بالشرقية

"مياه الشرب" بالشرقية تنظم زيارة ميدانية للأئمة والخطباء لمحطة مياه العباسة

غرق شاب في حوض ري مزرعة مانجو بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية يُحيل موظفين مقصرين بعملهم فى الزقازيق وبلبيس للتحقيق

الأكثر قراءة

وصول عماد البناني المدير التنفيذي الجديد للزمالك إلى مقر النادي

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

تداعيات أزمة القُبلة.. الاتحاد الإسبانى يُهدد بالانسحاب من "يويفا" حال إقالة روبياليس

القبض على 4 لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

بعد أنباء توقيعه 4 مواسم.. نكشف حقيقة انضمام موليكا إلى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب