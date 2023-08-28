ضبط 1500 لتر مواد بترولية بمحطات وقود غير مرخصة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط محطة تموين غير مرخصة

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكن مفتشو إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشو الإدارة من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وإدارة نشاط بدون ترخيص، وعليه تم تحرير محضر جنح رقم 15222 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023، ومحضر جنح رقم 15233 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ضد أصحاب المحطات لإدارتهم وممارستهم نشاطًا بدون ترخيص، وعليه تم التحفظ على 1500 لتر سولار وبنزين 80 تحت إذن وتصرف النيابة العامة بشأنها.

تحرير مخالفات أخرى

وتم تحرير محضر جنح رقم 15221 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ومحضر جنح رقم 15224 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية شبرا النخلة لعدم إمساكهم بسجل 21 بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.

كما تم تحرير محضر جنح رقم 15225 لسنة 2023م ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية.

وتم تحرير محضر جنح رقم 15226 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023م ضد صاحب محل بقالة بناحية حفنا لعدم حمله شهادة صحية سارية أثناء التفتيش.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا بالمرور على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل الأحمر عن ضبط 65 برميلًا من المخللات ذات مصدر غير معروف داخل مخزن غير مرخص.