الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يُحيل مقصرين في عملهم للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية  المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لجان من المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة 

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٨٦ من العاملين بمقر مستشفى مشتول السوق التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب، و عدم تواجد ٩ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بمنطقة النحال التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، و عدم تواجد ٨ من العاملين بمقر مكتب الطب الوقائي التابع  للإدارة الصحية بالزقازيق  وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

قرار المحافظ

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

محافظ الشرقية إدارة المتابعة الميدانية العاملين المقصرين المرور الم فاجيء تحقيق الانضباط

مواد متعلقة

إصابة 3 فى حريق التهم مخزن أدوية فى العاشر من رمضان

إصابة 5 فى مشاجرة بين أهالى قرية العجمى فى الشرقية

عصرًا.. تشييع نقيب قراء الشرقية لمثواه الأخير بقرية الصفا

"مياه الشرب" بالشرقية تنظم زيارة ميدانية للأئمة والخطباء لمحطة مياه العباسة

غرق شاب في حوض ري مزرعة مانجو بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية يُحيل موظفين مقصرين بعملهم فى الزقازيق وبلبيس للتحقيق

النيابة العامة تطلب استدعاء لجنة العباسية لمناقشتها فى قرار "النفسية" فى قضية "آكلة طفلها" بالشرقية

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها بالشرقية لـ16 سبتمبر

الأكثر قراءة

وصول عماد البناني المدير التنفيذي الجديد للزمالك إلى مقر النادي

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

تداعيات أزمة القُبلة.. الاتحاد الإسبانى يُهدد بالانسحاب من "يويفا" حال إقالة روبياليس

القبض على 4 لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

بعد أنباء توقيعه 4 مواسم.. نكشف حقيقة انضمام موليكا إلى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب