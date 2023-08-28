الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكرملين: استئناف اتفاق الحبوب مرتبط بتنفيذ مطالب موسكو

الكرملين
الكرملين

أعلن الكرملين، استئناف اتفاق الحبوب مرتبط بتنفيذ مطالب موسكو، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين.

كما أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين يخطط لزيارات دولية خلال الخريف المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للعودة إلى صفقة الحبوب حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.

الأسواق العالمية

وقال بوتين -في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال "بريكس" - إنه لم يتم تنفيذ أي من شروط ما يسمى بصفقة الحبوب فيما يتعلق برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الرئيس الروسي أنه تم تجاهل الالتزامات تجاه روسيا في هذا الصدد، حتى أنهم منعونا من نقل الأسمدة المعدنية المحتجزة في الموانئ الأوروبية مجانا، على الرغم من أن ذلك كان عملا إنسانيا بحتا، ولا ينبغي أن نخضع لأي عقوبات من حيث المبدأ.

وأكد أنه مع الأخذ في الاعتبار الحقائق المذكورة أعلاه، منذ 18 يوليو الماضي ، رفضنا تمديد هذا الاتفاق المزعوم وسنكون مستعدين للعودة إليه، ولكن فقط إذا تم الوفاء بشكل واقعي وحقيقي بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي.

كانت روسيا قد أعلنت وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

اتفاق الحبوب الكرملين استئناف اتفاق الحبوب بوتين لرئيس فلاديمير بوتين

مواد متعلقة

بالانفوجراف ..الحصاد الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم من السبت ٨ يوليو إلى الجمعة ١٤ يوليو

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

الكرملين يؤكد تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

موسكو تؤكد تمديد اتفاق الحبوب وتندد بتطبيق "غير متوازن"

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

مصرع شاب في حادث تصادم وإصابة صديقه فى القليوبية

تفاصيل غضب خوان أوسوريو بعد رحيل حسن موسى عن الزمالك

اعترافات صادمة لفتاة أشعلت النار بجسد والدها بأطفيح

أسماء مصابى حادث عقار الإسماعيلية المنهار (القصة الكاملة)

طارق الشناوى يعلق على "حلاقة شعر" أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب