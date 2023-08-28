رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد التشغيل التجريبى والتجهيزات النهائية لمستشفى القصاصين التخصصى

خلال جولته التفقدية بمحافظة الإسماعيلية

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية لمستشفى القصاصين التخصصي، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت الجولة تفقد الدكتور أحمد السبكي أعمال التطوير والتجهيزات النهائية والأقسام المختلفة بمستشفى القصاصين التخصصي، من الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات، والرعايات المركزة، والغسيل الكُلوى، وغرف الأشعة، والمعامل، والصيدليات، إضافة إلى الاطمئنان على التشغيل التجريبي للمستشفى.

واطمأن السبكي، خلال الجولة، على توافر الخدمات المقدمة بالأقسام المختلفة بمستشفى القصاصين التخصصي، كما اطمأن على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية التي يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى، إلى جانب مراجعة آليات ونظم العمل بالمستشفى بعد تشغيله تجريبيًا، مؤكدًا أهمية الالتزام ببرامج التهيئة والتدريبات الإلزامية والتخصصية لمقدمي الخدمة الصحية.

خدمات مستشفى القصاصين التخصصى

واستمع السبكي إلى شرح مفصل حول الخدمات المقدمة بمستشفى القصاصين التخصصي، والبرنامج الوظيفي للمستشفى، كما حرص خلال الجولة على استطلاع آراء المترددين على المستشفى حول مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم، ومدى رضاهم عنها.

وأشار إلى أن مستشفى القصاصين سيوفر مزيدا من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي الإسماعيلية وإقليم القناة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة نوعية وتطورًا غير مسبوق في القطاع الطبي والصحي بمصر.

وأثنى السبكي على جودة التجهيزات الطبية وغير الطبية لمستشفى القصاصين، لافتًا إلى أن جميع المستشفيات المدرجة ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية كمعيار أساسي لضمان جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبهدف تأسيس نظام صحي قوي يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل.

وأوضح أن مستشفى القصاصين تبلغ مساحته الكلية أكثر من 6 آلاف متر مربع، ويضم 46 سريرا داخليا، بالإضافة إلى قسم للرعايات المركزة يضم 15 سريرا، وقسم آخر للعمليات يضم غرفتيّ عمليات وغرف كشف وإفاقة ومعملا وبنكا للدم، فضلًا عن قسم للنساء والتوليد يضم غرفة ولادة طبيعية وغرفة ولادة قيصرية و11 حضانة للأطفال المبتسرين وغرفة عزل، وقسم خاص للغسيل الكُلوى يضم 16 كرسيا للغسيل الكُلوي، علاوة على أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمعامل والأشعة والصيدليات بالمستشفى.

تجديد وتطوير مستشفى القصاصين

وتابع السبكي: إنه تبلغ تكلفة مشروع تجديد وتطوير مستشفى القصاصين أكثر من 200 مليون جنيه مصرى، وترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية على 66 منشأة صحية، منها 12 مستشفى بالإضافة إلى 54 مركزا ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لأبناء المحافظة، وبلغت تكلفة المنظومة الصحية بمحافظة الإسماعيلية 10,125 مليار جنيه مصري.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال جولته بالإسماعيلية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور طارق الحصري، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة لشئون الاستثمار الصحي وتعظيم الموارد، والدكتور مايكل رزق، مستشار بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

ورافقه، أيضًا، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الاستراتيجية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.