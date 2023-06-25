صرحٌ طبي شامل.. "الدستور" تكشف موعد افتتاح مستشفى القصاصين التخصصي بالإسماعيلية

كشفت مصادر لـ "الدستور" عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى القصاصين التخصصي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بعدة أيام، على أن تبدأ الهيئة العامة للرعاية الصحية - التأمين الصحي الشامل - تقديم خدماتها الطبية للمرضى بالمستشفى بعدما تسلمته.

وقالت المصادر، إن المستشفى سيتم تشغيله تجريبيًا لحين انتهاء أعمال التطوير، مشيرين إلى أن العيادات الخارجية ستبدأ عملها مبدئيًا في وحدة القصاصين المجاورة للمستشفى لحين الانتهاء من أعمال تطوير العيادات الخارجية في مبنى المستشفى.

وأكدت المصادر أن افتتاح المستشفى تجريبيًا يأتي لاستغلال قدرتها الحالية لتقديم خدمات للأهالي في قطاعي القصاصين والتل والكبير، وتيسير تلقى الخدمة الطبية عليهم لحين الانتهاء من أعمال تطوير العيادات الخارجية بالمستشفى، مضيفين أن افتتاح المستشفى في هذا القطاع سييسر على المواطنين عملية انتقال المرضى لمجمع الإسماعيلية الطبي الذي يبعد عنهم ما يزيد ٣٥ كيلو.

فيما لقي قرار الافتتاح التجريبي للمستشفى ترحيب كبير من الشارع الاسمعلاوي لما تمثله المستشفى من أهمية كبرى لخدمة أهالي مدينتيّ التل الكبير والقصاصين، مؤكدين أن هذا الصرح الطبي الكبير يعد إنجازًا مهمًّا في قطاع الصحة بالمحافظة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن في مركز القصاصين والقرى التابعة له، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويُعد المستشفى الجديد صرحًا طبيًا شاملًا، وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث تشمل ٢ مبنى، بالإضافة لمبنى العيادات الخارجية، وتحتوي على ١٣ سرير عناية مركزة، و١٦ سرير داخلي، ١٧ ماكينة لقسم الكُلى الصناعي، و١٢ حضَّانة.

بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الإنعاش وصيدلية ومغسلة ومطبخ ومشرحة ومعامل تحاليل وبنك دم وسكن للأطباء وخدمات أخرى متعددة.