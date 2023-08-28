بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى النمسا

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل التوافد على مطار القاهرة الدولي؛ استعدادًا للسفر إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على زيارة معسكر الفريق في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

وكان مدير الكرة قد غادر القاهرة قبل عدة أيام فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.

قائمة الأهلي في معسكر النمسا

وتضم قائمة فريق الأهلي، المسافرة إلى النمسا كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف

خط الدفاع: كريم الدبيس - معتز محمد - علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد نبيل "كوكا" - محمد فخري - كريم وليد "نيدفيد" - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - رأفت خليل - محمد الضاوي "كريستو" - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - صلاح محسن - محمد زعلوك - رضا سليم

وسيستهل الأهلي، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، التي ستقام بمدينة الطائف السعودية.