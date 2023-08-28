الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: المناطق الساحلية تشهد ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة (فيديو)

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد خلال هذه الأيام ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين أو ثلاثة درجات.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، أما المحسوسة فتسجل 38 درجة مئوية، منوهة بأننا نشهد ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل كبير، ومستمر خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نتأثر بامتداد جوي في طبقات الجو العليا، والذي يحبس كميات الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، خاصة أن مصادر الكتل الهوائية نفسها على سطح الأرض  قادمة من البحر المتوسط، مع امتداد منخفض الهند الموسمي، ومحملة بكميات كبيرة من بخار المياه.

ارتفاع كبير في نسب الرطوبة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا نشهد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، منوهة بأن المناطق الساحلية تشهد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، رغم أن قيم درجات الحرارة في السواحل الشمالية تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، لكن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يساعد بشكل كبير على شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت: المناطق الجنوبية في جنوب الصعيد تكون أعلى  في درجات الحرارة، حيث تسجل الأقصر وأسوان 45 درجة مئوية.

الأرصاد المناطق الساحلية ارتفاع كبير في نسب الرطوبة الرطوبة ارتفاع تشهد نسب الرطوبة

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