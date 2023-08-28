إصابة 3 فى حريق التهم مخزن أدوية فى العاشر من رمضان

أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية، فى اندلاع حريق بمخزن أدوية، بمدينة العاشر من رمضان، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

و ورد بلاغ لإدارة الحماية المدنية بالشرقية، يفيد باندلاع حريق بمخازن للأدوية بمدينة العاشر من رمضان، و دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

و قد أسفر عن الحريق إصابة كل من “ مصطفى.س.م”، 43 سنة، و “ أحمد.م.ال”، 32 سنة، و “ محمد.ك.س”، 32 سنة، جميعهم مقيم محافظة الإسماعيلية، ومصابين بحالة اختناق.

نقل المصابين للمستشفى

وقد تم نقل المصاب الثالث لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، فيما رفض الأول والثانى النقل للمستشفى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجارى حصر التلفيات.

إصابة 8 في حريق بمحل خضروات بأبو كبير

وفى سياق متصل، أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية، بصعق كهربائى و5 باختناق أثناء إطفاء حريق نشب في محل بيع خضروات، بدائرة مركز أبو كبير، وتم تحرير المحضر اللازم.

وكان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمحل خضروات، بطريق "أبو كبير - ههيا"، دائرة مركز أبو كبير

وأسفر الحريق عن إصابة كل من "محمد.ع.ع" 30 سنة، و "نادر.ا.ع"، 29 سنة، و "محمد.ال.ع"، 30 سنة، بصعق كهربائى، فيما أصيب كل من "صلاح.م.ع"، 44 سنة، و "السيد.ص.ع" 40 سنة، "خلود.ال.س"، 19 سنة، و "سماح.م.خ"، 25 سنة، و "سارة.ص.م"، 17 سنة، بحالات إختناق، جميعهم مقيم قرية أبو ياسين، دائرة مركز أبو كبير.

و قد تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى أبو كبير المركزى لتلقى العلاج.