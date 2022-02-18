الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الحماية المدنية» تسيطر على حريق نشب فى مطعم بالزقازيق في الشرقية

حريق نشب فى مطعم
حريق نشب فى مطعم بالزقازيق

سيطرت قوات الحماية المدنية منذ قليل، على حريق اندلع بمطعم في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

و تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق بمطعم كائن بمنطقة القومية بدائرة قسم ثان الزقازيق.

 وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق، و منع امتداده، دون وقوع إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم، و جاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، و الوقوف على سبب الحريق.

الحماية المدنية أمن حريق خسائر امن الشرقية النيابة مستشفى تحقيقات

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