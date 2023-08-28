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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إصابة 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية فى جنين

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية فى جنين

أعلنت السلطات الفلسطينية عن إصابة 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية واعتقال 3 منهم غرب جنين، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

 إطلاق النار وقع عند حاجز دوتان العسكري

وقالت مصادر محلية وفقا لوكالة فلسطين الرسمية "وفا" في بيان لها، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز دوتان العسكري المقام على أراضي يعبد أطلقت الرصاص الحي صوب 4 فلسطينيين، أثناء تواجدهم بأحد المقاهى عند مفترق يعبد وقرية كفيرت، وُصفت جروح أحدهم بالخطيرة وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا.

فلسطين جنين القوات الإسرائيلية في جنين إسرائيل

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