استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليي، في بلدة الزبابدة جنوب جنين، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

وكان قد أصيب شاب بجروح خطيرة في الرأس والصدر وتم نقله الى مستشفى الرازي في جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن مالك الشرقاوي بعد مداهمة منزل ذويه ومنازل أقربائه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بدة صانور ونشرت قناصة على اسطح أحد المنازل ، واعتقلت عكرمة نادر صعابنة بعد اقتحام منزل ذويه .

وفي بلدة السيلة الحارثية، أصيب الطفل وسام عاهد جرادات بعيار معدني مغلف بالمطاط بالخاصرة خلال اندلاع مواجهات مع الاحتلال، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين المربي حسن مصطفى جرادات، وفارس حسني شواهنة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما.