سامح شكرى ووزير خارجية بنين يتشاوران حول تطورات الأزمة فى النيجر

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عن أن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، من وزير خارجية بنين "باكاري أجادي أوشلجون".

وحول أهم ما تناوله الاتصال، أشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن وزير خارجية بنين حرص على التشاور مع سامح شكري بشأن تطورات الأزمة في النيجر وتداعيتها على المنطقة.

دعم مصر مساعي الوساطة لإنهاء الأزمة في النيجر

واستعرض الوزير البنيني جهود بلاده والخطوات التي يتخذها تجمع الإيكواس للخروج من الأزمة، حيث تشهد منطقة غرب إفريقيا سيولة في الأوضاع الأمنية وتعتبر موطئ قدم للجماعات الإرهابية، وبالتالي فإن بلاده لديها شواغل من التداعيات السلبية للوضع في النيجر على المنطقة.

من جانبه، أشار شكري إلى أهمية حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وبحث كافة السبل للدفع بتسوية سلمية تحفظ أمن واستقرار واستقلال النيجر وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

وأضاف شكري أن مصر تدعم كافة مساعي الوساطة الهادفة للخروج من الأزمة، وتدعو مختلف الأطراف ذات الصلة للانخراط بجدية للتوصل لحل سياسي.

ونوه إلى ضرورة التعامل بمسئولية وبمقاربة شاملة مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية، وبحث سبل تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الأزمة على الشعب النيجري مما يحول دون تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وأضاف السفير أحمد أبوزيد أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال أيضاً مسار العلاقات الثنائية، حيث أكدا أهمية العمل معًا من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.