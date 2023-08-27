الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زكي القاضي يكشف تفاصيل زيارتهم لتوشكى ومكالمة الرئيس السيسي لوفد الصحفيين

زكي القاضي
زكي القاضي

قال زكي القاضي، رئيس القسم العسكري باليوم السابع، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن زيارة الصحفيين لتوشكى أمس رأوا خلالها أن البلد قررت أن تكون موجودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة كان من الممكن أن تضحي بتوشكى على أساس أنها محسوبة على نظام قديم، ولكن لحرص الرئيس السيسي على مصلحة المواطن قرر عمل دراسة جدوى والعودة لاستكمال المشروع لأنه كبير وضخم ونحتاج أن نكمل فيه.

وأشار إلى أنهم رأوا مزارع النخيل والعنب والمانجو والقمح والذرة، مؤكدًا أن الفلسفة معلنة تقول إننا لن نترك أي شيء في مصر إلا ونضع قدمنا عليه، مؤكدًا أن المشروع به مهندسات موجودات بقلب الصحراء وبشركات ميدانية كثيرة تعمل ليل نهار، والمرتبات أقل شخص هناك يتقاضى ضعف الحد الأدنى الموجود في مصر مؤخرًا وذلك لجهدهم وعملهم.

تفاصيل مكالمة الرئيس لهم

وأكد أن مكالمة الرئيس كانت بمثابة مفاجأة قبل استقلالهم طائرة العودة، وأنهم فوجئوا بمتابعة الرئيس للزيارة منذ بدايتها وحتى مغادرتهم لأخذ انطباعهم وكان حريصًا على نقل التجربة للناس، لأن توشكى جزء بسيط من مشاريع الدولة.

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