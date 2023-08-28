بعد الحديث عن ظهورها.. فاروق الباز يوضح حقيقة ظهور كائنات فضائية

علق العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، على ادعاءات وجود حياة لكائنات فضائية على كواكب أخرى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه منذ بدء الخليقة والإنسان يبحث ما إذا كانت هناك كائنات فضائية أخرى تعيش في كواكب بعيدة عن الأرض.

وأكد أنه لا يوجد إثبات رسمي بأن هناك حياة لكائنات أخرى بعيدًا عن الأرض، متابعاً: "الأمر وارد أن يكون هناك حياة لكوكب الزهرة من كائنات غريبة".

وأوضح أن الحياة واردة على كوكب الزهرة، ولا يوجد إثبات علمي ملموس بوجود حياة على كواكب المجموعة الشمسية عدا الأرض، مؤكداً أنه لا يوجد إثبات رسمي بوجود كائنات فضائية في كوكب الزهرة ولكن من الوارد وجود حياة في كواكب أخرى مثل الزهرة، ولا يوجد كوكب مؤهل للحياة مثل الأرض.