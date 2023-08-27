هانى شاكر يبدأ حفله الغنائى بمهرجان القلعة بأغنية "بحبك ياغالى"

صعد منذ قليل النجم هاني شاكر على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وبدأ هاني شاكر حفله الغنائي بأغنية "بحبك يا غالي" وسط تفاعل كبير الجمهور وصيحات من معجبيه وجمهوره الذي حرص على حضور الحفل وملأ المسرح ليرفع شعار كامل العدد.

يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها "بحبك يا غالي، معاك، كدة برضوا يا قمر، ح نعيش، علي الضحكاية، لسة بتسألي" وغيرها من الأغنيات.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الـ31

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقت، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.