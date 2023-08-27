محمد الباز: مصر لديها نوعين من السياحة يعادلوا الحج

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الأمس سافر وفد من المراسلين الصحفيين العسكريين في توشكى؛ لمتابعة خطة التطوير الزراعي هناك.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنه خلال مدة لا تزيد عن عام سنة ونكون قد وصلنا إلى 4 مليون فدان في كل مكان، مؤكدًا أن هذا التحرك حتى نستطيع زيادة الإنتاج و تقليل الفجوة.

مصر تمتلك مقومات تجعلها من أولى وأفضل الوجهات السياحية

وتابع أن السياحة مصر تمتلك مقومات تجعلها من أولى وأفضل الوجهات السياحية،خاصة لما تملكه مصر من آثار وسواحل شاطئية، مؤكدًا أن لدينا نوعين من السياحة يعادلون سياحة الحج، الأول مسار العائلة المقدسة والثاني مسار آل البيت وله خصوصية في مصر ونعمل فيها.

وأشار إلى أن الحج سياحة دينية وهو مرة واحدة في السنة، ونستطيع من مسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت يكون لدينا زيارات أكثر من مرة في العام.