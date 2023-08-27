بايرن ميونيخ يفوز على أوجسبورج بثلاثية مقابل واحد في الدوري الألماني

فاز نادي بايرن ميونيخ على نادي أوجسبورج بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الألماني على ملعب البايرن أليانز أرينا.

تقدم البايرن بهدف سجله لاعب أوجسبورج الألماني فيليكس أودوخاي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32 بعدها سجل الإنجليزي هاري كين مهاجم البايرن هدفين، الهدف الأول كان في الدقيقة 40 من ضربة جزاء أما الثاني، فكان في الدقيقة 69 على الجانب الآخر سجل الكرواتي ديون بيلجو هدف أوجسبورج الوحيد في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد البايرن إلى 6 نقاط ليحل وصيفا في جدول الدوري الألماني إذ تغلب في الأسبوع الأول على نادي فيردر بريمن بنتيجة عريضة رباعية نظيفة بينما توقف رصيد أوجسبورج عند نقطة يتيمة جمعها من تعادل في الأسبوع الأول مع نادي بوروسيا مونشجلادباخ إيجابيا بنتيجة 4 أهداف لمثلها ليحتل في جدول الدوري الألماني المركز الـ11.