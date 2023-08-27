الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونيخ يفوز على أوجسبورج بثلاثية مقابل واحد في الدوري الألماني

البايرن
البايرن

فاز نادي بايرن ميونيخ على نادي أوجسبورج بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الألماني على ملعب البايرن أليانز أرينا.

تقدم البايرن بهدف سجله لاعب أوجسبورج الألماني فيليكس أودوخاي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32 بعدها سجل الإنجليزي هاري كين مهاجم البايرن هدفين، الهدف الأول كان في الدقيقة 40 من ضربة جزاء أما الثاني، فكان في الدقيقة 69 على الجانب الآخر سجل الكرواتي ديون بيلجو هدف أوجسبورج الوحيد في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد البايرن إلى 6 نقاط ليحل وصيفا في جدول الدوري الألماني إذ تغلب في الأسبوع الأول على نادي فيردر بريمن بنتيجة عريضة رباعية نظيفة بينما توقف رصيد أوجسبورج عند نقطة يتيمة جمعها من تعادل في الأسبوع الأول مع نادي  بوروسيا مونشجلادباخ إيجابيا بنتيجة 4 أهداف لمثلها ليحتل في جدول الدوري الألماني المركز الـ11.  

البايرن أوجسبورج الدور الألماني الجولة الثانية البايرن وأوجسبورج

الأكثر قراءة

بعد الحديث عن ظهورها.. فاروق الباز يوضح حقيقة ظهور كائنات فضائية

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

عكاشة لـ"الشاهد": الجماعة عادت إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات من أفغانستان

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ